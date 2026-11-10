Tchouaméni es baja para Francia por lesión previo a los duelos por Liga de Naciones

El centrocampista Aurélien Tchouaméni, lesionado en los aductores, será baja para los partidos que Francia disputará ante Italia y Turquía por la Liga de Naciones de Europa, anunció este martes el cuerpo técnico de los Bleus.

Se trata de la tercera ausencia desde el inicio de la segunda concentración dirigida por Zinédine Zidane, tras las bajas del defensa Pierre Kalulu y del delantero Marcus Thuram, reemplazados en la convocatoria por Sael Kumbedi y Eli Junior Kroupi.

Con la baja del volante del Real Madrid, de 26 años y 50 duelos internacionales, Zidane pierde a una referencia del mediocampo francés.

El seleccionador tampoco dispone de Manu Koné, recién reincorporado a la competición con la Roma tras superar una lesión muscular.

Tchouaméni apenas regresaba a la actividad después de la lesión en los aductores sufrida durante el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, donde Francia fue eliminado en las semifinales por España.

Noticia Destacada Rising Stars 2026 en Mérida: Leones de Yucatán apuesta por jóvenes talentos locales

Por esa razón quedó fuera de la primera convocatoria de Zidane, anunciada a finales de septiembre.

Desde entonces había recuperado un buen nivel físico y competitivo con el conjunto madridista, lo que le permitió regresar a la selección para esta ventana internacional antes de sufrir una nueva recaída muscular.

Tras sumar tres victorias y un empate en cuatro partidos, Francia lidera el Grupo 1 de la Liga de Naciones.

Los Blues tienen encaminada su clasificación para los cuartos de final antes de medirse con Italia, el jueves en Milán, y Turquía, el domingo en Burdeos.