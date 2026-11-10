Bebeto, Oribe Peralta, Thierry Henry, Alessandro del Piero, Miroslav Klose ingresan al Salón de la Fama del futbol internacional en Pachuca

El brasileño Bebeto, campeón del mundo en 1994, y Oribe Peralta, goleador con la Selección Mexicana y América, fueron de los futbolistas más ovacionados que ingresaron este martes al Salón de la Fama del Futbol Internacional en Pachuca.

Además de Bebeto fueron investidos otros cuatro delanteros campeones del mundo: el francés Thierry Henry, el italiano Alessandro del Piero, el español Fernando Torres y el alemán Miroslav Klose. El sexto y último investido de la categoría internacional fue el goleador croata Davor Suker, Bota de Oro en el Mundial Francia 1998.

Humberto Suazo fue uno de los seis futbolistas investidos en la categoría nacional junto su compatriota Fabián Estay, los argentinos Antonio Mohamed y Christian Giménez, así como los mexicanos Ramón Morales y Oribe Peralta.

En su paso con los Rayados del Monterrey en la Liga MX, "El Chupete" Suazo ganó dos ligas y tres Ligas de Campeones de la Concacaf.

"Estoy muy agradecido con mis entrenadores que me hicieron mejor persona y mejor jugador, con mi club San Luis de Quillota que me dio la posibilidad de empezar a dirigir y me dio permiso de estar presente esta noche y, sin duda, con mis Rayados", comentó Suazo al borde del llanto.

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En la categoría de decano nacional ingresaron el defensa mexicano Ignacio Flores, ícono del Cruz Azul, ya fallecido, y el peruano Gerónimo Barbadillo, hombre clave en los dos primeros títulos de liga de los Tigres.

Los dos decanos internacionales fueron el peruano Teófilo "Nene" Cubillas, mundialista con Perú en 1970, 1978 y 1982, y el brasileño Sócrates, emblema del Corinthians, ya fallecido, que jugó los Mundiales de 1982 y 1986.

La mediocampista y entrenadora mexicana Mónica Vergara ingresó en la categoría femenina nacional. El lugar de la categoría femenina internacional fue para la delantera japonesa Homare Sawa, campeona y máxima goleadora en el Mundial 2011.

El Salón de la Fama del Fútbol Internacional fue inaugurado en 2011 con aval de la FIFA. Con los 18 elementos de la generación de 2026, el recinto ya cuenta con 216 miembros.