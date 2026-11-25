Después de que un solo punto divide la diferencia entre el primer lugar que mantienen los Tigrillos de Chetumal y las Iguanitas del Cancún FC; Enrique Vela le atiza la lumbre a la polémica y adelanta que van por el liderato en esta jornada, por lo que sus “iguanitas” del Boston Cancún FC tienen prohibido perder ante los del ejido.

“Sí esta jornada es especial, juegan el líder Tigrillos de Chetumal contra Corsarios de Campeche, que se mantienen en el tercer lugar; mientras nosotros nos ubicamos en el segundo puesto y vamos contra Ejidatarios Bonfil en casa de los bonfileños, que se sitúa en el cuarto sitio”.

“Por eso la pelea para el liderato va a ser muy importante, por lo que sabemos lo que nos estamos jugamos este partido, por lo cual va a ser muy importante salir con los tres puntos de La Parcela”, expresó en entrevista el encantador de las “iguanitas”, de cara al duelo de cerrojazo de temporada contra los del ejido, cotejo que se realizará en La Parcela bonfileña.

El integrante de la dinastía Vela reconoció que el ganar en una cancha hostil como la de Inter Playa, la jornada pasada, en el Estadio Mario Villanueva, es un buen aliciente para lograr la victoria en La Parcela ejidataria.

“Bien, el ganar de visita siempre es importante y más en una cancha complicada como la del Inter Playa, por lo que anímicamente nos cayó muy bien, sobre todo, porque volvemos a jugar de visita contra Ejidatarios, ya que va a ser otro partido muy complicado”, reconoció.

Sobre el duelo con los bonfileños; Enrique Vela reconoció que será muy disputado desde el primer minuto, por lo que los tres puntos son vitales para los dos grupos, para seguir peleando por el primer escalón de la tabla general del Grupo I.

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“Si, va a ser un partido muy fuerte, porque Bonfil es un muy buen equipo y por la importancia que tienen los puntos para seguir peleando el liderato”, adelantó.

Sobre este desafío ante los bonfileños, equipo que le trae buenos recuerdos, ya que en los inicios de su carrera como timonel dirigió a los Ejidatarios, club del cual conoce muy bien su accionar en la cancha y a su afición.

“La idea es la misma que hemos venido trabajando, el buscar ir a ganar, con buen futbol y con muchas ganas por querer seguir peleando por el liderato”, expresó el entrevistado.

Finalmente, Enrique Vela pidió a los seguidores de su club apoyarlos en este decisivo encuentro en sus aspiraciones por lograr el liderato general del Grupo I de la Liga TDP MX.

“Solo invitar a la afición a ir o seguir el partido, ya que va a ser un gran cotejo, en el cual ambos equipos saldremos a buscar el triunfo”, concluyó el estratega cancunense.