Después de ganar el campeonato de la Liga Municipal de Beisbol categoría Segunda Fuerza Benito Juárez, el equipo Taxistas junior, Manuel Renteria declaró que el rey de los deportes y el softbol han crecido de gran manera en el municipio.

“Con este campeonato me despido ya el 30 de diciembre de este año, debido a que termino con mi trienio en la secretaría de Deportes del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, por lo que quiero felicitar a todos los niños que jugaron y fueron campeones y también a los padres de familia, ya que sin ellos el equipo no hubiera participado en la categoría de Segunda Fuerza, ni hubieran sido campeones”, declaró el directivo en entrevista.

Cuestionado sobre el crecimiento del softbol y beisbol en Cancún, después de la pausa por la pandemia del Coronavirus, reconoció que afectó en gran manera al deporte, debido a que todo se paralizó y afectó el crecimiento de los jóvenes y niños.

“Podemos ver que el beisbol tuvo una pausa en su crecimiento con la pandemia, los peloteritos algunos no siguieron con el deporte y otros vieron una pausa en su crecimiento beisbolístico, del cual todavía no nos recuperamos”, explicó el entrevistado.

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Agregó que, pese a que la afectación fue grande en el tema deportivo y en el tema de instalaciones; de lo cual aún no se recuperan del todo, pero reconoció que con la ayuda de los mánagers y los equipos se logró, que se den avances importantes en una disciplina dónde no hay ningún recurso para trabajar, por parte de las federaciones de beisbol mexicanas.

“No hay recursos, las presidencias del beisbol estatal no tienen recursos para trabajar y así no se puede; ahí tienen facturas que no han cobrado y que tienen la esperanza de que les paguen, sin embargo, con la ayuda de los padres el beisbol ha salido adelante, por lo que esperamos que regresen los años de gloria del rey de los deportes, que en una ocasión se logró un subcampeonato en las Olimpiadas Nacionales en esta disciplina”, expresó.

Finalmente, en el tema de su administración en la secretaría del deporte del Sindicato de Taxistas comentó que se va muy tranquilo, porque consideró que hizo un buen trabajo y papel, por lo que ahora espera que se le dé continuidad al trabajo que realizó en su cargo.

“Creo que hicimos un buen papel y esperamos que la siguiente directiva le den seguimiento a este trabajo; fuimos campeones y subcampeones, además creció el número de equipos en el beisbol y softbol; fuimos campeones veteranos en la categoría de 50 y más y esto se lo agradezco al manager Henry Terjo, quien me ayudo bastante a hacer que Taxistas volviera a brillar como en sus años de oro”, concluyó el expitcher de Liga Mexicana.