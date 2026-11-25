Aaron Rodgers y los Pittsburgh Steelers consumaron este miércoles una abrupta ruptura que puede precipitar el final de la carrera del cuatro veces MVP (Jugador Más Valioso) de la NFL.

Los Steelers anunciaron la salida de Rodgers poco después de que el veterano quarterback se lanzara contra el entrenador Mike McCarthy en una entrevista televisiva.

Rodgers, que en diciembre cumplirá 43 años, había anunciado su retirada a final de esta temporada, por lo que podría haber jugado ya sus últimos minutos en la NFL a no ser que otro equipo lo reclute.

Su salida de Pittsburgh es resultado de una sucesión de acontecimientos en menos de 24 horas que no tiene precedentes en la liga de football americano.

La noche del martes, los Steelers emitieron un inusual comunicado para reportar que Rodgers quedaba fuera de la titularidad para el partido del viernes ante los Denver Broncos.

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La franquicia acumula dos derrotas consecutivas que la han descendido hasta la séptima posición de la Conferencia Americana, con un registro de 6-4.

Rodgers, además, estaba firmando algunas de las peores estadísticas de sus 22 años de trayectoria, incluidos un porcentaje de pases completados del 61% y 31 capturas recibidas.

"Empezó a roncar"

Este miércoles, el mariscal de campo no participó en el entrenamiento del equipo, pero concedió una entrevista de forma remota en la que cargó con fuerza contra McCarthy.

Antes de reencontrarse en Pittsburgh, ambos habían trabajado juntos 13 campañas en los Green Bay Packers, donde en 2011 lograron el único título del Super Bowl que posee el quarterback.

Rodgers destapó numerosas interioridades del vestuario de los Steelers, incluida una acusación de que McCarthy, de 63 años, se durmió en reuniones del equipo y se ausentó de muchas otras.

"El miércoles pasado estábamos en una reunión de quarterbacks. Mike llegó tarde, se sentó y, en menos de 10 minutos, empezó a roncar", relató Rodgers en The Pat McAfee Show, un programa de ESPN en el que ha aparecido regularmente en los últimos años.

McCarthy "se despertó solo, estaba haciendo ruido con sus papeles. Todos miramos alrededor. Cinco minutos después, vuelves a oír los ronquidos. Y menos de cinco minutos después de eso, sale de la sala como si nada hubiera pasado", afirmó.

Rodgers dijo haberle expresado a McCarthy preocupación por su estado de salud y también haber demandado un cambio en la responsabilidad de decidir las jugadas, que en los Steelers ejerce el entrenador jefe.

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"Si te estás quedando dormido en las reuniones, si no estás sano, si no acudes a todo lo que deberías como encargado de decidir las jugadas... ¿Cuántos quarterbacks en la liga están lidiando con este mismo tipo de cosas?", alegó.

Rodgers también dijo que se enteró de su inminente suplencia por un compañero y que McCarthy nunca le mencionó esta posibilidad.

En una comparecencia de prensa, el entrenador declinó comentar la mayoría de los señalamientos de Rodgers y recalcó que la decisión de enviarlo al banco la tomó personalmente con el apoyo de la dirigencia de la franquicia.

"Fue un proceso que se desarrolló a lo largo de esta semana", explicó. "Hablamos de algunos temas de comunicación y cosas por el estilo. Hubo un ultimátum que claramente estaba fuera de su descripción de puesto. Así que fue decisión mía dejarlo en el banco".

McCarthy sí admitió la revelación de Rodgers de que arengó a sus jugadores con la frase "!Uno, dos, tres, Packers!" en el descanso de la pasada derrota ante los Philadelphia Eagles. Fue un momento "vergonzoso", dijo McCarthy sobre su error.

"Este barco ya zarpó"

Antes de su despido, Rodgers ya expresó su rechazo a seguir formando parte de los Steelers.

"En este punto, no voy a volver a Pittsburgh. Ese barco definitivamente ya zarpó", aseguró.

"Yo no quería que la historia terminara de la manera en que terminó (...) Gracias a los aficionados de Pittsburgh. Aprecio muchísimo la forma en que me recibieron", afirmó.

Las acusaciones públicas de Rodgers cambiaron los planes originales de los Steelers, que pasaban por mantenerlo en el plantel hasta el final del curso, de acuerdo con ESPN y NFL Network.

El quarterback fue cortado y, si ningún equipo reclama su contrato de 22 millones de dólares, se convertirá en agente libre.

Rodgers ya se planteó retirarse al final de la pasada campaña, pero en mayo renovó por un curso más con los Steelers, en una decisión que fue parcialmente atribuida a la llegada al banco de McCarthy.