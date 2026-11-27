Desde hace un tiempo, la vida amorosa de José Eduardo Derbez se encuentra en medio del ojo público, pues desde que se dio a conocer que terminó su relación con la madre de su hija, han salido muchos rumores a su alrededor.

Recordemos que, José Eduardo Derbez fue relacionado con la DJ Mariana Bo, quien reveló ante los medios de comunicación que solamente se estaban conociendo. Sin embargo, las cosas no salieron de la mejor forma para el hijo de Victoria Ruffo, quien hace poco aseguró que estaba soltero.

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¿Qué mensaje le mandó Mariana Bo a José Eduardo Derbez?

Tras las polémicas declaraciones de José Eduardo Derbez, Mariana Bo decidió no quedarse callada y también tomó sus redes sociales para mandar un mensaje, donde cuestionó las actitudes de los hombres que intentan cambiar las cosas para cuidar su imagen.

Hace unos días, José Eduardo Derbez afirmó que no tiene el tiempo para estar en una relación, que se encuentra completamente soltero: "Temporalmente fuera de servicio por mantenimiento"

Ante las palabras del actor, la joven decidió hablar y lanzar un contundente mensaje.

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“Vivimos en una sociedad donde todavía hay hombres que acostumbran a salirse con la suya, a manipular la narrativa y a desacreditar a una mujer cuando esta decide poner límites. Qué fácil es buscar a una mujer en privado, compartir momentos con ella, utilizar las redes para mostrar lo que están viviendo y después desacreditarla públicamente para proteger su 'imagen' o ego herido por recibir un 'No me gusta ni estoy acostumbrada a que me traten así'"

Con su mensaje dejó en claro que cierra un capítulo en su vida amorosa:

"Mi vida, mi carrera profesional y mi valor como mujer no están a consideración pública. No permito que a través de un 'comunicado' se intente afectar mi integridad, simplemente porque no quiero ser la mujer que está dispuesta a tolerar faltas de respeto y educación. Yo también estoy soltera y disfruto de la vida, de mi música, mi carrera y mis proyectos"

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