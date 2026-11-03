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Yucatán / Mérida

Camión de la CFE habría quedado atorado debajo del paso deprimido de Montejo en Mérida

Una unidad de la CFE fue captada luego de que se habría quedado atorada debajo del paso deprimido en Prolongación Montejo en Mérida.

Por Redacción Por Esto!

3 de nov de 2026

1 min

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Imagen de vehículo de la CFE atorado en el paso deprimido causa revuelo en redes sociales
Imagen de vehículo de la CFE atorado en el paso deprimido causa revuelo en redes sociales / Cortesía

Un vehículo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habría quedado atorado en el túnel del paso deprimido de Mérida, luego de intentar cruzar por debajo de la estructura ubicada en el cruce de Prolongación Paseo de Montejo con Circuito Colonias.

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La imagen del incidente comenzó a circular en redes sociales, donde se observa la unidad de la paraestatal aparentemente atrapada en el paso inferior, situación que habría sorprendido a los automovilistas que transitaban por la zona.

El percance habría ocurrido luego de que el conductor no calculara adecuadamente la altura del vehículo para atravesar el túnel, por lo que la unidad quedó inmovilizada debajo de la estructura.

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Hasta el momento, la imagen difundida en redes sociales ha llamado la atención de usuarios por las dimensiones de la unidad y el espacio reducido del paso deprimido.

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