Ganan Titanes y Cardenales; se enfrentarán en la gran final de la Liga Chenera de Beisbol

Titanes de Hopelchén se mostró superior aún de visita a campo ajeno y venció por paliza de 22-6 a M. S. Lorito de Bolonchén de Rejón en el segundo juego de la serie de playoffs, y enfrentará a Cardenales de Crucero San Luis que también ganó 9-7 a Mieleros de Cancabchén, en la gran final de la Liga Chenera de Beisbol edición XIX “Ignacio ‘El Tigre’ España Solís”.

Este juego se realizó en el estadio “Salvador Alvarado” nido de los loritos, y pese a que sus aficionados respondieron para prácticamente llenar el inmueble, no pudieron hacer carreras con batazos oportunos dejando la casa llena en tres ocasiones, aunado a errores del cuadro y más aún que falló el pitcheo abridor local.

El pitcher ganador fue el novato Fernado “La Pulga” Chí en labor de cinco entradas completas y terminó el juego el veterano refuerzo José Antonio “Clavillazo” Martínez.

La derrota fue para el refuerzo Robert Sosa quién solo lanzó tres entradas, lo relevó Manuel “Manny” Gómez quién lanzó cinco entradas y concluyó el juego Jorge Rodríguez.

Titanes fabricó decisivo rally de siete carreras en la misma primera entrada que hubiesen bastado para llevarse la victoria, anotó solitarias carreras en la segunda y tercera entradas, y realizó otro racimo de ocho carreras en el cuarto rollo para sumar 17 carreras.

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Por su parte, Lorito hizo tres carreras en el primer rollo para acercarse a la pizarra hizo una más en la cuarta tanda, y en la sexta y séptima entradas también hizo solitarias carreras, y Titanes no conforme hizo otro rally de cinco carreras en la octava tanda para poner el definitivo 22-6. De esta forma, Titanes ganó su serie en par de encuentros.

En otro juego de playoffs, Cardenales de Crucero San Luis venció 9 carreras a 7 a Mieleros de Cancabchén también en el segundo juego de la serie realizado en el campo “de Juan Bautista Herrera Mex”, de la comunidad de Cancabchén.

El pitcher ganador fue Jonathan Salvaño en labor de siete entradas y un tercio, lo relevó Darwin Ara quién concluyo el juego; ambos son refuerzos de los pájaros rojos.

Cargó con la derrota el veterano Wilbert “Dzulo” Kuk quién apenas lanzó cuatro entradas y fue relevado por su hermanito Sergio “Chiquis” Kuk quién concluyó el encuentro.