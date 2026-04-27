Selección Mexicana: ¿Cuándo sale la convocatoria oficial para el Mundial 2026?

La construcción del plantel que representará a México en la Copa del Mundo ya tiene calendario definido. Javier Aguirre comenzará una nueva etapa de preparación con una primera convocatoria enfocada en jugadores de Liga MX, en lo que será el arranque formal del camino hacia la lista definitiva para el Mundial 2026.

La primera prelista será presentada el 27 de abril, movimiento con el que el cuerpo técnico comenzará a delinear la base del equipo nacional antes de tomar decisiones rumbo a la convocatoria final de 26 futbolistas.

Prelista (Liga MX): Se presenta el lunes 27 de abril de 2026.

Se presenta el lunes 27 de abril de 2026. Concentración: Inicia el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento.

Inicia el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento. Lista Definitiva (FIFA): Fecha límite 1 de junio de 2026.

Posible prelista del Tricolor hoy 27 de abril

Raúl Rangel | Chivas

Carlos Acevedo | Santos

Guillermo Ochoa | AEL Limassol *

Jesús Gallardo | Toluca

Everardo López | Toluca

Israel Reyes | América

Richard Ledezma | Chivas

Bryan Gutiérrez | Chivas

Gilberto Mora | Tijuana

Charly Rodríguez | Cruz Azul

Erik Lira | Cruz Azul

Marcel Ruiz | Toluca

Roberto Alvarado | Chivas

Armando González | Chivas

Alexis Vega | Toluca

Arranca concentración en mayo

El siguiente paso será el inicio de trabajos en el Centro de Alto Rendimiento, donde el plantel convocado reportará el 6 de mayo para comenzar concentración.

Esta primera fase servirá para evaluar rendimiento, fortalecer la idea futbolística de Aguirre y observar opciones antes de integrar a los jugadores que militan en Europa.

Los futbolistas mexicanos en clubes europeos se incorporarán de manera escalonada una vez concluyan sus compromisos de temporada, lo que permitirá completar el grupo en la recta final de la preparación.

El 1 de junio, fecha límite para conocer a los 26 del Tri

La fecha clave será el 1 de junio de 2026, día en que la FIFA exige la entrega de la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo.

Ese momento marcará el cierre de una etapa de análisis y también el anuncio de los 26 jugadores que buscarán representar al país en la justa mundialista que tendrá a México como anfitrión.

Aguirre perfila mezcla de experiencia y renovación

La expectativa gira en torno a los nombres que aparecerán en el proceso, en una convocatoria que apunta a combinar referentes consolidados y nuevas piezas para reforzar al Tri.

La primera lista de abril será una señal importante del proyecto de Javier Aguirre, mientras crece la expectativa por conocer quiénes lograrán quedarse con un lugar en la nómina mundialista.

Con fechas definidas y preparación en marcha, la Selección Mexicana entra en una etapa decisiva donde comienza la verdadera disputa por vestir la camiseta nacional en el Mundial 2026.