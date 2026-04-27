Semifinales Liga de Expansión 2026: así se jugarán los cruces rumbo a la final del Clausura

La Liga de Expansión MX entró en su fase decisiva con los cruces de semifinales ya confirmados, luego de unos cuartos de final que dejaron emociones, remontadas y sorpresas. Mineros de Zacatecas, Tampico Madero, Tepatitlán y Cancún FC avanzaron y ahora buscarán instalarse en la serie por el título del Clausura 2026.

Con la eliminación de clubes como Atlante, Atlético Morelia, Atlético La Paz y Tapatío, la antesala de la final quedó marcada por dos llaves que prometen intensidad y alto voltaje futbolístico.

Así se jugarán las semifinales

Los cruces quedaron definidos de la siguiente manera:

Tepatitlán vs Mineros de Zacatecas

Cancún FC vs Tampico Madero

Los horarios y fechas oficiales se darán a conocer este día.

Cómo llegaron los semifinalistas

Mineros firmó una serie sólida frente a Atlético Morelia, construyendo su pase desde la ida con una ventaja determinante que supo administrar en la vuelta

Tampico Madero mostró contundencia para dejar fuera a Atlético La Paz y confirmar su candidatura al campeonato.

La sorpresa la protagonizó Tepatitlán, que remontó la eliminatoria ante Atlante y se metió entre los cuatro mejores del torneo.

Por su parte, Cancún FC aprovechó su serie ante Tapatío para sellar su clasificación y mantenerse como uno de los contendientes más fuertes de la Liguilla.

Cuatro equipos, un boleto a la gloria

Con solo cuatro clubes en competencia, el margen de error desaparece. La posición en la tabla, la fortaleza como local y el momento futbolístico pueden ser factores decisivos rumbo a la final.

Las semifinales presentan un panorama abierto, con equipos que llegan en buen nivel y con argumentos para soñar con el título. La Liga de Expansión entra en su etapa más emocionante con dos series que prometen drama y buen futbol.