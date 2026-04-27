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Semifinales Liga de Expansión 2026: así se jugarán los cruces rumbo a la final del Clausura

Tras unos cuartos de final intensos, quedaron definidos los cruces de semifinales, donde cuatro clubes mantienen vivo el sueño del campeonato.

Ana García

Por Ana García

27 de abr de 2026

2 min

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La Fiesta Grande intensifica sus emociones en Cuarto
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La Liga de Expansión MX entró en su fase decisiva con los cruces de semifinales ya confirmados, luego de unos cuartos de final que dejaron emociones, remontadas y sorpresas. Mineros de Zacatecas, Tampico Madero, Tepatitlán y Cancún FC avanzaron y ahora buscarán instalarse en la serie por el título del Clausura 2026.

Con la eliminación de clubes como Atlante, Atlético Morelia, Atlético La Paz y Tapatío, la antesala de la final quedó marcada por dos llaves que prometen intensidad y alto voltaje futbolístico.

Así se jugarán las semifinales

Los cruces quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Tepatitlán vs Mineros de Zacatecas
  • Cancún FC vs Tampico Madero

Los horarios y fechas oficiales se darán a conocer este día.

Cómo llegaron los semifinalistas

Mineros firmó una serie sólida frente a Atlético Morelia, construyendo su pase desde la ida con una ventaja determinante que supo administrar en la vuelta

Tampico Madero mostró contundencia para dejar fuera a Atlético La Paz y confirmar su candidatura al campeonato.

La sorpresa la protagonizó Tepatitlán, que remontó la eliminatoria ante Atlante y se metió entre los cuatro mejores del torneo.

Por su parte, Cancún FC aprovechó su serie ante Tapatío para sellar su clasificación y mantenerse como uno de los contendientes más fuertes de la Liguilla.

Cuatro equipos, un boleto a la gloria

Con solo cuatro clubes en competencia, el margen de error desaparece. La posición en la tabla, la fortaleza como local y el momento futbolístico pueden ser factores decisivos rumbo a la final.

Las semifinales presentan un panorama abierto, con equipos que llegan en buen nivel y con argumentos para soñar con el título. La Liga de Expansión entra en su etapa más emocionante con dos series que prometen drama y buen futbol.

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