¿Por qué no empieza entre semana la Liguilla del Clausura 2026? Esta es la razón

La Liga MX modificó el arranque de la Liguilla del Clausura 2026 y, a diferencia de otras ediciones, los Cuartos de Final no comenzarán a media semana. La decisión rompe con la costumbre del futbol mexicano, donde la fase final suele abrir entre miércoles y jueves, pero responde a un factor internacional.

El ajuste obedece a la participación de Toluca y Tigres en la Concachampions 2026, torneo en el que ambos continúan con vida y que obligó a reacomodar fechas para no comprometer la competencia local ni el rendimiento de los clubes involucrados.

La Concachampions mueve la agenda de la Liga MX

La presencia de dos equipos mexicanos en instancias decisivas del torneo continental llevó a la Liga MX a aplazar el inicio de la Fiesta Grande hasta el fin de semana.

Con ello, los Cuartos de Final arrancarán días después de lo habitual para evitar que los clubes tengan una sobrecarga de partidos y puedan disputar ambos torneos en mejores condiciones.

La medida también busca preservar el nivel competitivo de la Liguilla, en un semestre donde Toluca y Tigres siguen peleando por el doblete.

Los Cuartos se recorren, pero el cierre no cambia

Aunque la fase inicial de la Liguilla sí sufrirá modificaciones, el resto del calendario se mantiene intacto.

Las Semifinales y la Final del Clausura 2026 no tendrán ajustes, por lo que la definición por el título seguirá contemplada para disputarse el 21 y 24 de mayo, una semana antes de la final de la Concachampions, programada para el 30 de mayo.

Una pausa inesperada para la Fiesta Grande

Para los aficionados supone una espera mayor, pero también garantiza que la Liguilla se dispute sin interferencias internacionales.

El cambio refleja cómo el calendario regional comienza a impactar cada vez más en la organización del futbol mexicano y confirma que la prioridad fue proteger a los clubes que siguen representando a la Liga MX en el plano continental.