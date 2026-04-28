Partidos hoy 28 de abril 2026: Sigue la Champions League y Champions Cup resultados en vivo

La actividad futbolística de este martes llega con una cartelera de primer nivel. La UEFA Champions League y la Concacaf Champions Cup ponen en marcha sus semifinales con partidos que prometen emociones fuertes, mientras en Europa también hay actividad en los playoffs del ascenso neerlandés.

Partidos de hoy martes 28 de abril

Eerste Divisie Playoffs

Roda vs Waalwijk 🕙 10:30 horas | Centro de México 📺 Por confirmar según región

El delantero mexicano Daniel Lajud tendrá actividad en un duelo importante en la lucha por el ascenso.

UEFA Champions League | Semifinal Ida

PSG vs Bayern Múnich 🕐 13:00 horas | Centro de México 📺 Transmisión por señales deportivas y streaming

Choque de gigantes en París entre el vigente campeón europeo y uno de los clubes más laureados del torneo. Una semifinal con sabor a final anticipada.

Concacaf Champions Cup | Semifinal Ida

Nashville SC vs Tigres 🕡 18:36 horas | Centro de México 📺 Transmisión por TUDN y ViX

Tigres buscará dar un golpe en Estados Unidos en otro capítulo de la rivalidad entre Liga MX y MLS, en una serie que además podría marcar una de las últimas grandes noches internacionales de André-Pierre Gignac con los felinos.

Duelos de alto voltaje en busca de la final

La jornada tiene dos focos principales: en Europa, PSG y Bayern disputan una serie de poder a poder por el boleto a Wembley; en Concacaf, Tigres quiere dar un paso hacia otra final continental frente a un Nashville que busca hacer historia.