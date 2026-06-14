¿Quién era Lucas Vignale? Identifican a director argentino fallecido en accidente de helicóptero en Brasil

El trágico choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, sumó tres víctimas mortales, las cuales fueron identificadas como el joven argentino de 29 años Lucas Vignale, el cantante estadounidense Oliver Tree y Gaspar Prim Díaz, conocido como “Gaspi”, creador de contenido, quienes perdieron la vida en el accidente.

Su nombre era Lucas Vignale, quien tenía 29 años y nació en Buenos Aires en 1997. El joven contaba con una trayectoria en el cine independiente, además de producción audiovisual de artistas bastante reconocidos, entre ellos Bizarrap, J Balvin y Nicki Nicole.

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Algunos de sus trabajos más destacables fue El tren fluvial, presentado en el Festival de Cine de Berlín, y su participación en la dirección del cortometraje La Pasión.

La otra víctima identificada como Gaspar Prim Díaz, conocido como “Gaspi”, también nacsido en Argentina, se desempeñaba como creador de contenido. Al igual que Lucas Vignale y Oliver Tree, falleció en el acto durante el impacto entre los dos helicopteros.

El trágico accidente causó conmoción debido al fallecimiento de estas tres figuras reconocidas, quienes hasta el momento forman parte de las víctimas confirmadas por las autoridades.