Así consolaron a Henry Martín tras fallar penal ante Pumas; hasta Keylor Navas se acercó

La eliminación del América frente a Pumas dejó una imagen de frustración para Henry Martín, quien terminó señalado por fallar el penal que pudo cambiar el rumbo de la serie en Ciudad Universitaria. A pesar del duro momento, el delantero recibió el respaldo inmediato de varios compañeros y hasta de un rival inesperado: Keylor Navas.

Tras el silbatazo final, mientras algunos futbolistas comenzaban a abandonar el terreno de juego, varios elementos azulcremas se acercaron al capitán americanista para mostrarle apoyo. El atacante lucía visiblemente afectado después de errar el cobro desde los once pasos que terminó marcando la eliminación del conjunto de Coapa

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción de Keylor Navas. El guardameta auriazul caminó hacia donde se encontraba Henry para despedirse de él y darle una ligera palmada en señal de respeto y ánimo tras el complicado desenlace del encuentro.

Porque así es el futbol, fue el capitán, #HenryMartin cuyo ciclo en Coapa parece haber terminado…quien no pudo concretar una remontada que hubiera sido histórica…quizá el castigo de la pelota, a un torneo tan irregular del América, en el que nunca encontró su nivel óptimo. pic.twitter.com/cO7E2dJTJb — Angel Ricalde (@efectoRicalde) May 11, 2026

Dentro del plantel americanista, dos de los jugadores que más tiempo permanecieron junto al delantero fueron Alejandro Zendejas y Rodolfo Cota. Ambos intentaron acompañar y levantar el ánimo de Martín mientras conversaban con él sobre lo ocurrido en el partido.

¿Se va Henry Martín del América?

Más allá de la eliminación, el panorama de Henry Martín con el América también empieza a generar incertidumbre. Las lesiones que ha sufrido en los últimos torneos han provocado dudas sobre su continuidad dentro del club de cara a la próxima temporada.

Aun así, la directiva azulcrema todavía podría obtener una cantidad importante en caso de una posible salida del atacante mexicano. Diversos reportes apuntan a que el club podría recibir entre 2.5 y 3 millones de dólares por el delantero, cifra que serviría para buscar refuerzos rumbo al siguiente torneo.