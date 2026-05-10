Enner Valencia lleva al Pachuca a semifinales y acaba con el reinado del Toluca en la Liga MX

El Pachuca se clasificó para las semifinales del torneo Clausura 2026 del futbol mexicano al vencer 2-0 al Toluca, con goles del ecuatoriano Enner Valencia y del brasileño Robert Kenedy, el domingo en el estadio Hidalgo en Pachuca.

Dirigidos por el argentino Esteban Solari, los Tuzos se impusieron en esta serie de cuartos de final con marcador global de 3-0.

"Mis jugadores hicieron una serie excelente y hay que ponerlo en la mesa, porque ganarle dos partidos al último bicampeón, que es un gran equipo y tiene una jerarquía increíble, y que no te meta ningún gol, no es sencillo", dijo Solari.

En la ida, los Tuzos habían ganado de visita en el estadio Nemesio Diez por 1-0 con anotación del Supermán ecuatoriano.

Este domingo, en una tarde lluviosa, acabó el reinado de los Diablos Rojos, que buscaban el tricampeonato de liga con su entrenador argentino Antonio Mohamed.

"Vinimos con toda la intención de remontar, pero no tuvimos nada de suerte en la serie. Hubo muchos palos, muchas jugadas cerca, y hoy el penal nos condiciona bastante. Después el rival se defendió muy bien y es justo ganador", comentó el Turco Mohamed.

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Valencia marcó este domingo el 1-0 al minuto 10 mediante el cobro de un penal, que el árbitro señaló por una falta dudosa sobre el mismo delantero ecuatoriano.

Los Tuzos sellaron la victoria al minuto 48 con el 2-0 que firmó Kenedy al definir ante el portero rival. El Toluca jugó este partido con bajas sensibles.

El lateral Jesús Gallardo y el extremo Alexis Vega fueron convocados a la concentración mundialista de la selección mexicana. Además, el defensa uruguayo Federico Pereira sigue lesionado y el goleador portugués Paulinho no hizo el viaje a Pachuca.

Al equipo de Mohamed le faltó una dosis de fortuna pues estrelló tres pelotas en los palos este domingo.

Ya eliminados de la liga local, los Diablos Rojos se concentrarán en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf, que jugarán el 30 de mayo como locales contra los Tigres.

El último semifinalista del Clausura 2026 se definía más tarde en el estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, con el partido entre los Pumas y el América. El juego de ida terminó 3-3.

El Guadalajara y el Cruz Azul avanzaron a semifinales el sábado al eliminar a los Tigres y al Atlas, respectivamente.