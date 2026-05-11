Gobernador de Yucatán celebra campeonato de Venados en redes

El campeonato de Club Deportiva Venados en la Liga Premier FMF recibió el reconocimiento del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, quien destacó el esfuerzo y la entrega del equipo tras levantar el título del futbol mexicano.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal compartió un mensaje en el que resaltó el compromiso del conjunto astado y el impacto que este logro representa para la afición yucateca.

“Muchas felicidades a Club Deportiva Venados por conquistar el campeonato de la Liga Premier FMF del fútbol mexicano. Con entrega, disciplina y amor por su tierra, hoy ponen muy en alto el nombre de Yucatán. Este triunfo es orgullo de toda nuestra afición yucateca”, escribió el gobernador.

Muchas felicidades a Club Deportiva Venados por conquistar el campeonato de la @LigaPremier_FMF del fútbol mexicano.



Con entrega, disciplina y amor por su tierra, hoy ponen muy en alto el nombre de Yucatán. Este triunfo es orgullo de toda nuestra afición yucateca. pic.twitter.com/PvKrFiNypZ — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) May 12, 2026

La conquista del campeonato generó múltiples reacciones entre seguidores del club y figuras vinculadas al deporte local, quienes celebraron el resultado como un momento importante para el crecimiento del futbol en la entidad.

Con este nuevo título, Venados fortalece su presencia dentro del balompié nacional y mantiene una conexión sólida con su afición, consolidándose como uno de los equipos más representativos de Yucatán.