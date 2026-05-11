Horarios de las semifinales de la Liga MX 2026, confirmados; también los días y sedes: ¿cuándo juegan Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul? 

¡Están listas las semifinales del torneo de Clausura 2026! La Liga MX dio a conocer este lunes 11 de mayo las fechas y horarios oficiales para las series Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul, siendo este miércoles 13 de mayo cuando suba el telón en la cancha del Estadio Azteca. Sí, la directiva celeste logró convencer al mandamás del fútbol mexicano para ser locales en la capital de la CDMX ante el Rebaño de Guadalajara, en el duelo más demandante en cuanto afición.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juegan las semifinales de la Liga MX?

Luego de que la Liga MX emitiera el comunicado de las semifinales, así se juegan los partidos de ida y vuelta: inician en el mundialista Estadio Azteca, luego se trasladan al Estadio Hidalgo, casa de los Tuzos; para la vuelta serán el Estadio Jalisco y finalmente será en el Olímpico Universitario de CU donde se conozca el rumbo de la gran final del futbol mexicano.

Partido fecha horario Cruz Azul vs Chivas (ida) E. Azteca 13 mayo 20:00 Hr (21:30 en Quintana Roo) Pachuca vs Pumas (ida) E. Hidalgo 14 de mayo 19:00 Hr (20:00 en Quintana Roo) Chivas vs Cruz Azul (vuelta) E. Jalisco 16 de mayo 19:07 Hr (20:00 en Quintana Roo) Pumas vs Pachuca (vuelta) Olímpico CU 17 de mayo 19:00 Hr (20:00 en Quintana Roo) Semifinales Liga MX 2026: fechas y horarios OFICIALES / Por Esto!

Boletos para el Cruz Azul vs Chivas y Pumas vs Pachuca: preventa, venta y más

Ya con fechas y horarios definidos, la afición se pregunta ¿y los boletos pára cuándo? En Por Esto! te diremos todo sobre la venta de entradas para las semifinales de la Liga MX Clausura 2026.

Para el primer capítulo del Chivas vs Cruz Azul, la Máquina jugará como local en el Estadio Banorte, y si bien no han emitido información oficial. Todo apunta a que la plataforma Fanki sea la encargada de la venta de los boletos.

Tip de experto: Mantén las notificaciones encendidas en las redes de Cruz Azul. En estas instancias, los boletos vuelan en minutos y Fanki suele liberar la venta sin previo aviso.

El partido decisivo, el de vuelta, se jugará en el Estadio Jalisco, y Boletomóvil será la vía oficial para conseguir tus entradas. Ojo aquí, porque la organización de Chivas ya puso fechas clave:

Preventa Chivabonados: Si eres de los fieles con abono, tu oportunidad comenzó el domingo 10 de mayo y cierra el martes 12 de mayo a las 17:00 horas . Revisa tu correo, ¡ahí tienes las instrucciones directas!

Si eres de los fieles con abono, tu oportunidad comenzó el y cierra el . Revisa tu correo, ¡ahí tienes las instrucciones directas! Venta General: El caos (del bueno) empieza el martes 12 de mayo a partir de las 18:30 horas. Prepárate con tu cuenta de Boletomóvil lista para evitar filas virtuales eternas.

¿Cuánto costarán? Esto es lo que sabemos

Cabeceras / Zonas Altas , desde $500

, desde Zonas Laterales / Media, desde $1,200 - $2,100

Zonas VIP / Premier, más de $3,000

Para la siguiente serie: Pumas vs Pachuca aún hay que esperar unas horas para que las directivas de ambos equipos lancen los precios y promociones para sus aficionados. Lo que sí, ve activando las notificaciones de tu equipo y visita Por Esto! Aquí te traemos la información al momento.

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