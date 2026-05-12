Estadio Yu’Va: así será el nuevo hogar de Guerreros de Oaxaca en la LMB

Los Guerreros de Oaxaca están cada vez más cerca de estrenar el Estadio Yu’Va, un inmueble que promete convertirse en uno de los recintos más modernos y representativos de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

La nueva casa de los bélicos no solo busca elevar la experiencia deportiva en Oaxaca, también convertirse en un símbolo cultural y arquitectónico para la ciudad, dentro de un corredor que integra espacios recreativos y turísticos.

¿Qué significa Yu’Va?

El nombre Yu’Va proviene de la lengua mixteca y significa “Juego de Pelota”, en referencia tanto al béisbol como al ancestral deporte mesoamericano practicado por civilizaciones como la mexica y la maya.

Con esta identidad, el club busca rendir homenaje a las raíces culturales de Oaxaca y conectar el deporte moderno con la historia prehispánica de la región.

¿Cuándo se inaugura el Estadio Yu’Va?

La inauguración oficial del estadio está programada para el viernes 22 de mayo de 2026 en Oaxaca, Oaxaca.

El inmueble abrirá sus puertas durante la celebración del 30 aniversario de Guerreros de Oaxaca, en una serie inaugural frente a los Conspiradores de Querétaro dentro de la temporada 2026 de la LMB.

Capacidad y precios del Estadio Yu’Va

El nuevo estadio tendrá capacidad para 8 mil espectadores y contará con distintas zonas para aficionados.

Los precios anunciados para la serie inaugural son:

Zona berma: 332 pesos

332 pesos Laterales: 420 pesos

420 pesos Dugout: 442 pesos

442 pesos Zona central: 552 pesos

¿Cómo será el nuevo estadio de Guerreros de Oaxaca?

El Estadio Yu’Va contará con múltiples innovaciones tecnológicas y espacios pensados para mejorar la experiencia de los aficionados.

Entre sus principales características destacan:

Gradas techadas

Pasto de alto rendimiento

Sistema automatizado de riego

Pantallas de alta definición

Iluminación profesional

Sonido envolvente

Sistema de recuperación de aguas pluviales

Áreas verdes y comerciales

18 palcos

Estacionamiento subterráneo

Además, el complejo incluirá un planetario, una biblioteca y un museo dedicado a la historia de la franquicia.

Roberto Vizcarra liderará el estreno

El estreno del estadio también marcará el regreso del mánager Roberto Vizcarra, quien retomó el mando del equipo a mediados de 2025 y logró llevar a Oaxaca hasta el segundo lugar de la Zona Sur

Bajo su dirección, Guerreros registró marca de 53 victorias y 39 derrotas, consolidándose como uno de los equipos protagonistas de la liga.

Un proyecto impulsado por Alfredo Harp Helú

La construcción del inmueble estuvo a cargo de Ingeniería Estrella S.A. y fue impulsada por el empresario Alfredo Harp Helú, propietario tanto de Guerreros de Oaxaca como de los Diablos Rojos del México.

El proyecto apunta a convertir al Estadio Yu’Va en uno de los nuevos referentes del béisbol mexicano, combinando deporte, cultura y sustentabilidad en un mismo espacio.