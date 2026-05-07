Lucen Robaina y Viola en contundente victoria de los Tigres de Quintana Roo sobre los Pericos de Puebla

Seis sólidas entradas de Julio Robaina fueron apoyadas por un relevo sin daño, además de par de racimos de tres carreras y dos bombazos de Troy Viola, para que los Tigres de Quintana Roo se impusieran 8-2 a los Pericos de Puebla, emparejando la sexta serie de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte, misma que se está jugando en el estadio Hermanos Serdán.

En esta ocasión, la pizarra se inauguró en el segundo inning con un rally de tres carreras a favor de los Tigres, quienes tuvieron un cuadrangular de Troy Viola (3) que se llevó por delante a Phillip Ervin, antes de que Miles Simington con un triple, hiciera anotar a Carlos Castro que se embasó en error.

La respuesta de los Pericos llegó en la tercera entrada, con un timbrazo de Michael de la Cruz, mediante un elevado de sacrificio por parte de Lorenzo Cedrola al jardín central; al tiempo que en el quinto episodio se acercaron 2-3, gracias a un sencillo remolcador de Herlis Rodríguez con el que anotó Samar Leyva.

Para la sexta tanda, los bengalíes se volvieron a despegar por dos rugidos de diferencia, con el segundo home run de la noche y cuarto del calendario para el estadounidense Troy Viola (4), volándose la barda del bosque izquierdo, ante los pitcheos del zurdo Edgar Torres.

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Los quintanarroenses incrementaron su delantera a 5-2 en el séptimo capítulo, con un par de dobletes ligados del cubano Diosbel Arias y el estadounidense JJ Matijevic, anotando el primero de ellos, con producción del segundo.

La victoria le correspondió al cubano Julio Robaina (2-0), en labor de seis innings y un bateador, con ocho hits, dos carreras solo una limpia, dos ponches y dos bases por bolas; mientras que el revés se le apuntó al dominicano Antonio Santos (0-1), con trabajo de cuatro entradas un tercio, ocho imparables, uno de ellos de vuelta entera, tres anotaciones con una sucia, un abanicado y un caminado.

El tercer juego de la sexta serie de la Temporada 2026 de la LMB Banorte, para los Pericos de Puebla y los Tigres de Quintana Roo, se jugará la noche del jueves 7 de mayo en punto de las 19:00 horas (20:00 horas en Quintana Roo) en el estadio Hermanos Serdán de la capital poblana.

Con el duelo probable entre el venezolano José Enrique Martínez (0-0 con 0.75) por los emplumados y el estadounidense ex Grandes Ligas, Darius Vines (0-0 con 6.00) por los bengalíes.