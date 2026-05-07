A picotazos se llevan la serie los Pericos de Puebla sobre los Tigres de Quintana Roo

Un ataque de cinco carreras en la entrada de las buenas noches le dio una ventaja que ya no perderían y los Pericos de Puebla se impusieron 10-4 a los Tigres de Quintana Roo, para concluir la sexta serie de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte, en el estadio Hermanos Serdán de la Angelópolis.

En este compromiso, la pizarra se puso en movimiento desde el mismo primer inning con un ataque de cinco carreras para los Pericos, destacando un cuadrangular de tres anotaciones del dominicano Moisés Gómez (6), con el que selló este ataque tempranero.

Ventaja que incrementaron los poblanos a 6-0 en la segunda entrada, al anotar Juan Kirk tras una rola por la primera colchoneta de Cristhian Adames, que provocó un error de Carlos Castro.

La respuesta de los Tigres llegó en el tercer episodio, con una ofensiva de cuatro carreras, llegando un par de ellas con home run de Diego Madero (2), llevándose por delante a Miles Simington quien había sido golpeado; mientras que las otras dos las impulsó Manuel Boscán, en los spikes de JJ Matijevic y Troy Viola.

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Pero los emplumados siguieron haciendo daño, tanto así que, en ese tercer capítulo, pusieron el score 7-4 a su favor con imparable remolcador de Juan Kirk hacia el jardín derecho; al tiempo que, en el quinto acto, Moisés Gómez (8) puso el 8-4 en el marcador, con su segundo vuelacercas de la noche, antes de sumar un picotazo más en el séptimo rollo y otro en el octavo.

La victoria le correspondió al venezolano José E. Martínez (1-0), en labor de cinco innings, siete hits, uno de ellos de cuatro estaciones, cuatro anotaciones que fueron limpias, dos ponches, una base por bolas y otra por golpe; mientras que el revés se le apuntó al estadounidense Darius Vines (0-1), con trabajo de dos entradas un tercio, ocho imparables, uno de ellos de vuelta entera, siete carreras limpias, dos abanicados y dos caminados.

Ahora, los Tigres de Quintana Roo regresarán al Estadio Sherwin-Williams Beto Ávila de Cancún, para recibir del viernes 8 al domingo 10 de mayo a los Olmecas de Tabasco y del martes 12 al jueves 14 a los Conspiradores de Querétaro, en lo que serán las series siete y ocho de la Temporada 2026 en la LMB Banorte.