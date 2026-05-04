Piratas de Campeche, sin rumbo: ganan 2 de 6 y se hunden como el segundo peor de la Zona Sur

El equipo de los Piratas de Campeche cerró la semana en el noveno lugar del standing de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), quedando solo por encima de los Olmecas de Tabasco. Esto tras perder dos de tres partidos de la serie en el Galeón contra los Diablos Rojos del México y, posteriormente, repetir el mismo resultado contra los Conspiradores de Querétaro.

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Por lo que, luego de sumar únicamente dos victorias de seis partidos, los filibusteros se colocaron como el segundo peor equipo de la Zona Sur de la LMB, con un porcentaje total de victorias de .400 y un perfil general de seis victorias y nueve derrotas hasta el momento.

De esta forma, la embarcación de los Piratas lleva hasta el momento una diferencia de 4.0 puntos con respecto al resto de los equipos, con un total de 73 carreras anotadas y 89 permitidas en sus últimos enfrentamientos.

Por otra parte, los Diablos Rojos son los que encabezan la tabla de puntos de la Zona Sur, con un total de 10 victorias sobre cinco derrotas y un porcentaje general de .667, obtenido entre 118 carreras anotadas y 84 permitidas.

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JGH