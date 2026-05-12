Todos los conciertos de Gol de Oro son cancelados; ¿cuáles fueron las razones?

La serie de conciertos Gol de Oro, que pretendía encender los ánimos en la Ciudad de México (CDMX) antes de la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, ha sido cancelada en su totalidad. La información ha generado sorpresa a los aficionados y público general que deseaba disfrutar de los diversos músicos que estarían presentes.

La noticia ha caído como un balde de agua fría para los aficionados que esperaban ver a artistas como DLD, Ximena Sariñana y Los Pericos en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. Los conciertos que se encontraban programados para el mes de junio han sido cancelados en la plataforma de Ticketmaster.

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¿Qué se sabe de los conciertos cancelados de Gol de Oro?

A menos de un mes de que arrancaran las presentaciones que se encontraban programadas del 2 al 9 de junio de 2026, las fechas del festival aparecieron con la etiqueta de "Cancelado" en la plataforma de Ticketmaster. Los interesados se han cuestionado las razones detrás de las cancelaciones.

Fechas para el Gol de Oro canceladas en Ticketmaster. / Ticketmaster/Captura de pantalla

Aunque los organizadores y la promotora Ocesa no han emitido un comunicado formal detallando las causas técnicas que han llevado a las cancelaciones, fuentes cercanas y rumores en redes sociales apuntan a una baja venta de boletos como el motivo principal detrás del cese del evento.

Reembolso para los conciertos cancelados de Gol de Oro

Para quienes ya contaban con sus entradas, el proceso de devolución se manejará de manera automática para aquellos que hicieron sus compras digitales. El dinero llegará a la tarjeta con la que se efectuó la compra; el tiempo de reflejo en la cuenta dependerá de cada institución bancaria.

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Por otro lado, para los usuarios que hicieron la compra de boletos físicos, deberán acudir a los centros de venta autorizados donde adquirieron sus tickets para iniciar el trámite manual.

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