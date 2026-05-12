Profeco interviene tras cancelación de boletos para Cruz Azul vs Chivas

La Procuraduría Federal del Consumidor intervino nuevamente en un caso relacionado con la boletera Fanki, luego de que usuarios reportaran cancelaciones de entradas adquiridas durante la preventa para la semifinal entre Cruz Azul y Chivas.

A través de redes sociales, la dependencia invitó a las personas afectadas a presentar quejas formales tras las presuntas cancelaciones unilaterales de boletos para el partido que se disputará en el Estadio Banorte.

¿Qué ocurrió con la preventa?

La preventa para el duelo de semifinales del Clausura 2026 comenzó desde el lunes por la noche con la modalidad “Soy Celeste”, seguida por “Pase Azul” y posteriormente la venta general.

Sin embargo, varios aficionados reportaron que lograron adquirir boletos por un precio de 113.92 pesos mediante la plataforma oficial, cargo que incluso fue procesado correctamente en sus métodos de pago.

Horas después, las compras fueron canceladas, situación que generó molestia entre usuarios y derivó en múltiples denuncias ante Profeco.

Fanki explica la cancelación

Mediante un comunicado conjunto, el Estadio Banorte y Fanki señalaron que el problema se originó por “una inconsistencia en la configuración comercial del evento derivada de un error administrativo”.

La empresa aseguró que las órdenes emitidas con ese precio fueron canceladas y reembolsadas automáticamente al 100 por ciento al método de pago original.

Además, indicaron que la medida buscó mantener “condiciones correctas y equitativas” para todos los asistentes al encuentro.

Profeco pide presentar denuncias

Ante la controversia, la Procuraduría Federal del Consumidor llamó a los consumidores afectados a presentar sus inconformidades mediante el Teléfono del Consumidor y los canales oficiales de atención.

La dependencia recordó que las personas pueden iniciar una queja formal para esclarecer el caso y dar seguimiento al proceso correspondiente.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Los precios oficiales anunciados para el partido entre Cruz Azul y Chivas van desde los 500 pesos en la zona Alto Norte hasta 3 mil 250 pesos en Palcos Club, una diferencia considerable respecto al monto que apareció en las compras canceladas.