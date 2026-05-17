Se suman tres incendios más en distintos puntos de la capital de Campeche

Otros tres incendios registrados en diferentes puntos de la ciudad movilizaron a los cuerpos de emergencias durante este domingo tras diversos reportes ciudadanos, esta vez, afectando a la colonia La Paz, el tramo del sendero seguro de la carretera antigua a Hampolol, así como sobre la carretera antigua a Mérida, todos ocurridos en lotes con maleza seca.

La calma dominguera se vio abruptamente interrumpida tras registrarse múltiples reportes ciudadanos por incendios en áreas verdes en varios puntos de la capital, llegando en todos los reportes el cuerpo de Bomberos de la ciudad, personal de Protección Civil, así como oficiales de la Policía Estatal.

El primero de estos siniestros se registró en un área de maleza por el tramo de la carretera antigua a Hampolol a la altura de la subestación de la CFE y Palmas, por el Sendero Seguro, sitio donde la policía mantuvo cerrado el paso de vehículos hasta la llegada de los Bomberos, quienes lograron contener las llamas de manera oportuna y sin registrar personas lesionadas o afectaciones de consideración.

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El segundo caso se registró a la altura de la carretera antigua a Mérida, donde la intensa movilización que generaron los cuerpos de emergencias atrajo la atención de civiles y automóviles que transitaban cerca del sitio del siniestro, atendiéndose de manera calmada la emergencia sin víctimas ni pérdidas.

Finalmente, el último caso del día fue reportado por la colonia La Paz, cuando habitantes de la zona dieron aviso inmediato a las autoridades luego de percatarse de una extensa columna de humo que sobresalía por las casas proveniente de un terreno con hierba seca, llegando los cuerpos de emergencias a extinguir el fuego abarcando distintos puntos para rodearlo y garantizar mejor efectividad.