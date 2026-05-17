Diablos Rojos del México dominan y barren a los Tigres en la "Guerra de Guerras"

Dos rallys de carreras resultaron la diferencia para que los Pingos barrieran la casa y se agenciarán la serie por barrida en la Guerra de Guerras de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte, en el estadio Alfredo Harp Helú, después de derrotar a los Tigres de Quintana Roo 15-7.

Tal y como ocurrió el viernes pasado, los Diablos hicieron daño desde el mismo primer episodio, al anotar ahora cinco carreras, mandando a nueve elementos a la caja de bateo, quienes se combinaron para cuatro imparables, un error, dos pasaportes y un elevado de sacrificio.

Así transcurrió el desafío, hasta que, en la quinta entrada, el México incrementó su ventaja a 6-0, con un sencillo impulsor de Carlos Pérez y un timbrazo de Jon Singleton.

La respuesta de los Tigres llegó en el sexto episodio, con un par de anotaciones en los spikes de Diego Madero y Troy Viola, tras un sencillo productor al bosque izquierdo del "Magic" Phillip Ervin; pero de inmediato los escarlatas recuperaron ese par de carreras, para volver a tener ventaja de seis rayitas.

Para el octavo capítulo, los bengalíes sumaron dos rugidos más, mismos que consiguieron Diego Madero y Troy Viola, con remolques para Phillip Ervin y la "Mole" Carlos Castro; sin embargo, los capitalinos sellaron su victoria con un ataque de siete carreras en la conclusión de la octava tanda.

Con eso y todo, los Tigres no se rindieron y en el noveno acto, el novato Carlos Urías conectó su primer hit (doblete) en la LMB Banorte, además de también inauguró su casillero de carreras producidas, sin dejar de lado que fue remolcado con el tercer cuadrangular del calendario para Diego Madero (3).

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El triunfo le correspondió al estadounidense Justin Courtney (1-1), en labor de cinco innings y tres bateadores, cinco hits, dos carreras que fueron limpias, tres ponches y tres bases por bolas. Mientras que el revés se le apuntó al zurdo Brady Tedesco (2-4), con trabajo de dos tercios de entrada, cuatro imparables, cinco anotaciones que fueron limpias y dos pasaportes.

Luego de esta breve gira por la CDMX, los Tigres de Quintana Roo regresarán al estadio Sherwin-Williams Beto Ávila de Cancún, para afrontar la décima serie de la Temporada 2026 de la LMB Banorte, cuando reciban del martes 19 al jueves 21 de mayo a los Guerreros de Oaxaca, antes de celebrar tres compromisos consecutivos en calidad de visitante.