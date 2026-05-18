Más de 115 mil personas asistieron a la Semana Yucatán en México 2026

La edición 2026 de la Semana Yucatán en México cerró con resultados históricos al reunir a más de 115 mil asistentes que disfrutaron de la gastronomía, cultura, arte y productos elaborados por empresas y productores del estado.

El secretario de Economía y Trabajo de Yucatán, Ermilo Barrera Novelo, destacó que el evento logró una importante derrama económica y consolidó la presencia del talento yucateco a nivel nacional.

Noticia Destacada Registro de celulares 2026 en Yucatán: Esto pasará si no se realiza el trámite antes del 30 de junio

“Cerramos una edición histórica de la Semana Yucatán en México 2026, donde más de 115 mil asistentes disfrutaron de nuestra gastronomía, cultura, arte y el talento de nuestras y nuestros productores yucatecos”, expresó el funcionario.

De acuerdo con el balance presentado por la Secretaría de Economía y Trabajo, durante el evento se registraron millones de pesos en ventas para expositores y productores participantes, además de la comercialización de cerca de 200 mil productos.

Noticia Destacada Mujeres en Yucatán podrán recibir 6 mil 600 pesos bimestrales por prevenir la violencia en sus comunidades

El éxito comercial también se reflejó en el área gastronómica y de exposición, ya que tres de cada cuatro restaurantes participantes agotaron completamente sus productos antes de concluir el evento.

Asimismo, 11 stands reportaron “sold out”, reflejando la alta demanda de artículos y productos yucatecos entre los asistentes.

La Semana Yucatán en México se ha consolidado como una de las principales vitrinas de promoción económica, cultural y turística del estado, permitiendo a empresas locales ampliar mercados y fortalecer vínculos comerciales fuera de la entidad.