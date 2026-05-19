¡Con la caguama empinada! Exhiben a usuario del Va y Ven ingiriendo alcohol en ruta de Kanasín

Un pasajero del sistema de transporte Va y Ven terminó “quemado” en redes sociales luego de ser captado mientras consumía alcohol dentro de un autobús en circulación hacia Kanasín, causando molestia entre varios usuarios de la ruta.

De acuerdo con publicaciones difundidas por ciudadanos, el incidente ocurrió a bordo de la unidad ST039 de la ruta R35 Villas de Oriente R2 en Kanasín donde un hombre fue sorprendido bebiendo una cerveza de gran tamaño, conocida popularmente como “misil”, mientras viajaba junto a otros pasajeros.

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Según relataron usuarios en redes, la situación comenzó a incomodar a quienes iban en el camión, por lo que uno de los pasajeros decidió avisarle al operador de la unidad para que tomara cartas en el asunto y evitara que el problema escalara.

El video, aunque breve, rápidamente comenzó a circular en redes sociales y desató comentarios de indignación, burlas y reclamos por parte de ciudadanos que pidieron mayor vigilancia dentro de las unidades del Va y Ven, además de sanciones más estrictas para quienes incumplen las normas básicas de convivencia.

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Usuarios señalaron que este tipo de conductas generan un ambiente de inseguridad e incomodidad para personas que utilizan diariamente el transporte público, especialmente en horarios con alta afluencia de pasajeros.

Hasta el momento, no se ha informado si el hombre fue retirado de la unidad o si recibió alguna sanción tras el reporte realizado por los pasajeros.