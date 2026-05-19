David Kershenobich pide atención inmediata ante síntomas de golpe de calor, ¿Cuáles son?

Las altas temperaturas que afectan distintas regiones del país llevaron al secretario de Salud, David Kershenobich, a emitir un llamado de prevención durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde advirtió que el golpe de calor puede convertirse en una emergencia médica si no se atiende a tiempo.

Durante la exposición sobre temas de salud, el funcionario explicó que un golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura debido a la exposición prolongada al calor extremo o a la deshidratación, provocando un incremento peligroso de la temperatura corporal.

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Entre los principales síntomas de alerta mencionados se encuentran la piel caliente y enrojecida, dolor intenso de cabeza, pulso acelerado, náuseas y una temperatura corporal superior a los 40 grados. En casos más severos pueden presentarse confusión, desorientación, desmayos e incluso convulsiones, situaciones que requieren atención médica inmediata.

Golpe de calor puede ser mortal: estas son las señales de alerta, según Salud

Kershenobich insistió en la importancia de adoptar medidas preventivas ante la temporada de calor, especialmente en grupos vulnerables como niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Entre las recomendaciones destacan mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, permanecer en lugares frescos y utilizar ropa ligera.

El titular de Salud reiteró que si una persona presenta síntomas graves o no muestra mejoría después de ser trasladada a un sitio fresco y recibir medidas de enfriamiento, debe acudir de inmediato a servicios de urgencias para evitar complicaciones mayores.