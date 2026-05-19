Con drones y escaneo láser, el INAH documenta 89 hectáreas de Uxmal y descubre un antiguo camino bajo la selva

En las colinas bajas del Puuc yucateco, donde la selva baja y caducifolia cubre pirámides y palacios que duermen desde el siglo X, un dron surca el aire matutino. No lleva cámara fotográfica convencional: porta un sensor LiDAR que dispara millones de pulsos láser por segundo y convierte cada edificio, cada estela, cada depósito de agua prehispánico en una nube tridimensional de datos. La misión es urgente. Los monumentos mayas están en peligro, y la tecnología se convierte en su último escudo.

Lo que hace una generación exigía años de levantamientos topográficos a pie, hoy se logra en días de vuelo y semanas de procesamiento digital. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha abrazado esta revolución instrumental no como un lujo académico, sino como una necesidad ante la aceleración del deterioro de un patrimonio que la humanidad no puede permitirse perder.

El proyecto “Digitalizando el Puuc”

El proyecto, denominado “Digitalizando el Puuc”, nació formalmente en el 2023 bajo la coordinación del arqueólogo Héctor Cauich Caamal y el director de la Zona Arqueológica de Uxmal, José Huchim Herrera. Su objetivo central es registrar cada uno de los monumentos que forman parte del área nuclear de la Zona Arqueológica de Uxmal –las 89 hectáreas que integran su zona nuclear– para conocer sus estados de deterioro.

Con el uso de un escáner láser y un dron equipado con sensor LiDAR, adquiridos con recursos del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza), se han generado modelos tridimensionales de los cuadrangúlos de las Monjas y de los Pájaros, el Grupo del Cementerio y otros conjuntos arquitectónicos. El LiDAR ha revelado también unos 30 accesos prehispánicos en la muralla de la ciudad que permanecían invisibles bajo la cobertura vegetal.

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“Obviamente, para agilizar todo usamos tecnología; utilizamos la fotogrametría para agilizar los registros y hoy también estamos utilizando el LiDAR para hacer un registro muy completo de toda el área”, señala el director de la Zona Arqueológica de Uxmal.

Entre los hallazgos más espectaculares figura el trazado definitivo del sacbé que unió Uxmal y Kabah. Una encuesta con LiDAR identificó un sacbé de 18 kilómetros, el mayor camino blanco maya del norte, con cinco metros de ancho y arcos de bóveda monumental en cada extremo. Activo entre los años 700 y 950 d.C., su memoria se había conservado durante siglos como leyenda entre las comunidades descendientes.

La arqueología yucateca no trabaja con una sola herramienta, sino con un ecosistema de tecnologías que se complementan. Cada instrumento responde a una escala distinta del problema: desde la perspectiva aérea de decenas de kilómetros hasta el milímetro de una incisión gegráfica.

La amenaza: por qué urge actuar

El deterioro de los monumentos mayas es multicausal y se retroalimenta. El clima tropical impone ciclos de calor extremo, lluvias torrenciales y huracanes que erosionan superficies pétreas y desestabilizan estructuras. La vegetación invasora –raíces que hienden muros milenarios– compite en agresividad con los efectos del turismo masivo y el saqueo clandestino.

El Promeza prioriza la conservación de las estructuras prehispánicas y de los elementos muebles asociados a ellas. Cada uno de los monumentos ha sido objeto de un registro fotogramétrico y de un levantamiento sobre su estado de conservación; las imágenes y las reconstrucciones 3D creadas mediante la fotogrametría dejan constancia, para las futuras generaciones, del estado que guardaban.

Red de sitios bajo la lupa digital

El programa no se circunscribe a Uxmal. La tecnología LiDAR permitió documentar monumentos en Valeriana (Campeche), Kiwik, Zagbeke, Yashuá y Cobá (Quintana Roo), además de Chichén Itzá. El primer uso de estas tecnologías se dio en Mayapán, donde la combinación de imágenes satelitales y fotografía aérea ofreció nuevas perspectivas sobre la conformación y deterioro de los edificios.

En la Ruta Puuc, el proyecto integral derivado del Promeza ha permitido generar registros y acciones de conservación en elementos labrados en piedra y acabados estucados de sitios como Kabah, Sayil, Labná, Chacmultún, Xlapak, Oxkintok y las grutas de Loltún. El INAH cuenta ya con un acervo de 85 modelos 3D del patrimonio arquitectónico del país, incluyendo levantamientos parciales de El Castillo y el Juego de Pelota en Chichén Itzá.

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Las comunidades como protagonistas

Uno de los elementos más destacados del modelo yucateco es la inclusión de las comunidades descendientes de los propios constructores de estos monumentos. Cuadrillas de 30 a 50 albañiles de Oxkutzcab y Santa Elena –con décadas de experiencia en restauración arquitectónica maya– trabajan junto a arqueólogos, restauradores y arquitectos del INAH.

La tensión entre preservación patrimonial y desarrollo de las comunidades vivas sigue siendo un debate abierto. La voz crítica de activistas como Pedro Uc recuerda que la memoria de piedra no puede sostenerse sobre el olvido de los herederos de carne y hueso.

IA, realidad aumentada y el futuro del patrimonio

Los investigadores están explorando el uso de inteligencia artificial, algoritmos y sistemas de representación geográfica que pueden complementar el trabajo de campo. El siguiente paso apunta hacia la Realidad Aumentada (RA): al combinar modelos 3D con RA, se tendrá un potencial enorme no sólo en la divulgación sino también en la investigación de sitios in situ.

El Promeza inauguró durante el 2024 cinco museos nuevos en el área maya, y el Gran Museo de Chichén Itzá abrió sus puertas con 540 piezas y lotes arqueológicos. De los 2,344 elementos recuperados en las excavaciones del Tren Maya, 1,298 ya han sido restaurados en los laboratorios del INAH.