Cruz Azul vs. Pumas: boletos para la Final alcanzan hasta 265 mil pesos en reventa

La expectativa por la Final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas UNAM ya provocó una auténtica locura en la reventa, donde algunos boletos alcanzan cifras sorprendentes para presenciar la serie por el campeonato de la Liga MX.

Miles de aficionados buscan asegurar un lugar tanto para el duelo de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes como para la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, situación que disparó los costos de las entradas en plataformas digitales.

La serie genera enorme interés debido a que ambos clubes llegan tras eliminar a rivales históricos durante la Liguilla. Pumas dejó fuera al América y posteriormente eliminó a Pachuca, mientras que Cruz Azul superó a Atlas y Chivas para instalarse en la pelea por el título.

Para el encuentro de ida, programado en el inmueble de la colonia Nochebuena, los boletos en reventa ya superan los nueve mil pesos. Según publicaciones en StubHub, las entradas más costosas rondan los 9 mil 451 pesos, mientras otras localidades aparecen entre 6 mil 751 y 8 mil 101 pesos.

Sin embargo, el verdadero impacto se encuentra en la vuelta de la Final en Ciudad Universitaria, donde algunos revendedores publicaron boletos con precios que superan el cuarto de millón de pesos.

El caso más llamativo corresponde a una entrada ubicada en cabecera sur del Estadio Olímpico Universitario, cuyo precio asciende a aproximadamente 265 mil pesos, convirtiéndose en una de las ofertas más caras registradas para una Final reciente del futbol mexicano.

También existen boletos ofertados por más de 116 mil pesos, aunque se espera que las cifras puedan modificarse conforme se acerque la fecha del partido y dependiendo del resultado que deje el encuentro de ida.

La Final del Clausura 2026 comenzará el jueves 21 de mayo, cuando Cruz Azul reciba a Pumas a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El partido definitivo por el campeonato se disputará el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, donde se definirá al nuevo campeón de la Liga MX.