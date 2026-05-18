Cruz Azul vuelve al Estadio Azul ante Pumas y la Liga MX hace oficial las fechas y horarios de la gran Final del Apertura 2026

¡Todo está listo para la gran final del torneo de Apertura 2026! Luego de la clasificación in extremis de los Pumas de la UNAM ante Pachuca y del golpe de autoridad que Cruz Azul dio ante Chivas en Guadalajara, la Liga MX hizo oficiales las fechas, horarios y sedes para los partidos de ida y vuelta que definan al próximo campeón del fútbol mexicano, en una serie completamente "chilanga" en la CDMX.

El partido de ida, Cruz Azul vs Pumas, se jugará el próximo jueves 21 de mayo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en punto de las 20:00 horas (centro de México).

El juego de vuelta, Pumas vs Cruz Azul, y que definirá al nuevo monarca de la Liga MX será en el Estadio Olímpico de CU el domingo 24 de mayo en punto de las 19:00 horas del centro de México.

Así se juega la gran final de la Liga MX 2026 / Foto: Liga MX

Cabe señalar que para la final de la Liga MX ya no cuenta la posición en la tabla general, tampoco hay goles de visitante. Será campeón el equipo que gane en los 180 minutos de la serie, o de ser necesario tiempos extra o definición de penales.

Pumas avanzó tanto en cuartos de final como en semifinales gracias a su posición en la tabla general; mientras que Cruz Azul derrotó tanto al Atlas como alas Chivas de Guadalajara.

Pumas vs Cruz Azul ¿Dónde ver en vivo la gran final del fútbol mexicano?

Si bien ambos equipos, Pumas y Cruz Azul, son transmitidos en TV abierta por TUDN (Televisa), seguramente TV Azteca también transmita en vivo ambos juegos de la final del fútbol mexicano. Por lo que serán tanto el 2 y 5, los canales de Televisa; así como el 1 y el 7 los canales de Azteca.