Accidente de motociclista sobre la carretera federal Escárcega-Chetumal deja dos lesionados de gravedad

Dos hombres con heridas de gravedad y uno con golpe en la mano derecha fue el resultado de un accidente, cuando la tarde de este domingo circulaban, al parecer a exceso de velocidad, en una motocicleta Honda color rojo, sobre la carretera federal Escárcega-Chetumal, cerca de la comunidad de Constitución del municipio de Escárcega.

Los lesionados fueron atendidos por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y una ambulancia de Centenario, posteriormente trasladados al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar para su valoración médica, tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional.

Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 17:30 horas, cuando circulaba sobre la carretera federal Escárcega-Chetumal una motocicleta, donde viajaban tres personas, entre éstas un menor de edad, que era conducida a exceso de velocidad y al parecer en estado de ebriedad.

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Al llegar cerca del ejido Constitución del municipio de Escárcega perdió el control del manubrio y derrapó, donde junto con otro acompañante resultó con graves lesiones, mientras el menor con golpes en la mano derecha.

Fueron atendidos por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y traslados en la ambulancia de SAMU y Centenario al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar para su atención médica, mientras elementos de la Guardia Nacional acordonaron el área y levantaron evidencias. La motocicleta fue trasladada al corralón de la ciudad donde quedó bajo resguardo policiaco, para los trámites correspondientes.