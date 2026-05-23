Conejo predice quién será el campeón de la Liga MX

La expectativa por la Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul no solo se vive en las canchas y redes sociales, sino también con curiosas predicciones que rápidamente se vuelven virales. Ahora, un simpático conejo se robó la atención de los aficionados al “elegir” al próximo campeón de la Liga MX.

El video fue compartido por el usuario @sr_goya, quien mostró a su mascota participando en una divertida dinámica para pronosticar al ganador de la serie definitiva del futbol mexicano. La grabación comenzó con dos opciones frente al animal: una playera de Pumas y otra de Cruz Azul, ambas acompañadas de comida para atraer su atención.

Tras unos segundos de expectativa, el conejo terminó acercándose al jersey del conjunto universitario, decisión que muchos usuarios interpretaron como una señal de que el equipo dirigido por Efraín Juárez levantará el campeonato en Ciudad Universitaria.

La publicación rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios, especialmente por el detalle de que la mascota eligiera al rival del equipo cementero. Entre las reacciones destacaron mensajes llenos de humor y burlas por parte de los aficionados.

“No puedo creer que ni la mascota del Cruz Azul prefiera al Cruz Azul”, escribió un usuario, mientras otros aseguraron que “estuvo más entretenida la predicción que el partido de ida”. Incluso personas que no siguen regularmente el futbol comentaron que se quedaron viendo el video únicamente por el carisma del conejo.

La serie entre Pumas y Cruz Azul llegará completamente abierta al duelo de vuelta después del empate sin goles en el Estadio Ciudad de los Deportes. Con ese panorama, cualquier detalle, superstición o predicción ha comenzado a llamar la atención de los aficionados rumbo al partido definitivo.

Aunque se trata solo de una divertida dinámica en redes sociales, el video del conejo viral ya se convirtió en uno de los contenidos más comentados alrededor de la gran Final del futbol mexicano.