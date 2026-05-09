Deportiva Venados se corona campeón de la Liga Premier MX y logra el ascenso a la Liga de Expansión

La oncena de Deportiva Venados grabó su nombre en letras de oro al conseguir el campeonato de la Liga Premier MX al vencer en la gran final 2-1, el duelo de vuelta quedó empatado a cero, ante los Alacranes de Durango.

Los astados se metieron al Estadio “Francisco Zarco” con el “cuchillo entre los dientes” para sacar una sufrita igualada sin anotaciones y con ello lograr su ascenso a la Liga de Expansión MX.

Los ciervos tienen derecho a subir de categoría lo que quieren hacer en tierras boxitas, buscarán jugar en el Estadio Olímpico “Carlos Iturralde Rivero” pero de no poder hacerlo podrían irse al Estado de México para jugar como Potros UAEM.

El Depo se convirtió en el segundo conjunto yucateco en lograr el ascenso en una cancha, el primero fue en el 2009 por Venados del Mérida en la misma división, pero también se convierten en la cuarta institución en ascender a la liga de plata desde la Tercera División, los otros tres son el Tapatío, Tigrillos de la UANL y el San Luis.

Los ciervos salieron a jugar con un planteamiento muy peligroso, tirados totalmente atrás, en los últimos 20 metros de su propia cancha, plantados con dos líneas de cuatro que trataba de impedir el funcionamiento ofensivo de los de casa.

Tanto fue el “cántaro al rio” hasta que los ciervos cometieron el error, el recién ingresado José Cantú desbordó por derecha, pero la zaga cometió el error y se barrió por atrás para derribarlo dentro del área y que se decretara la pena máxima.

La pelota la tomó Jared Torres (75’) quien se paró frente al portero Lothar López quien se hizo grande debajo de los tres palos y obligó al delantero a cobrar un zapatazo que se fue por arriba.

Durante todo el encuentro los astados renunciaron prácticamente al ataque ya que su hombre más adelantado, el ariete Francisco “Principe” Castañeda, estaba parado en tres cuartos sobre su propia cancha y gente como Santiago Micolta estaba más interesado en defender que en salir con balón controlado.

Los duranguenses se vieron sorprendidos con este accionar ya que no mostraron variantes a la ofensiva, trataron de llegar a empujones por en medio o con largos centros que favorecía a los zagueros.

En la segunda mitad, sin irse en forma festiva hacia adelante y sin abandonar las do líneas defensivas, el Depo trató de salir más lo que le permitió tener un poco más de “aire” atrás y preocupar a los de casa atrás.

El primer tiro a portería de los boxitos fue hasta la segunda mitad de los pies de Cesar Landa (54’), el mediocampista tomó el balón fuera del área y le pegó raso al centro donde se ubicaba el portero Jared Muñoz.

Esas ganas de adelantar líneas del Depo les puso en peligro en un contragolpe donde Ismael Reyes (58’) se fue solo por derecha, pero apareció la figura de Omar Reynoso quien lo alcanzó y se atravesó en su disparo para impedir el peligro.