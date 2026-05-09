Chivas vence a Tigres y mantiene viva la esperanza en la Liguilla del Clausura 2026

Chivas consiguió una remontada llena de intensidad y derrotó 2-0 a Tigres en el Estadio Akron, resultado que le permitió darle la vuelta a la eliminatoria.

Los dos tantos fueron marcados por Santiago Sandoval en los minutos 74' y 77'.

Durante el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, resultado que mantiene con vida al conjunto rojiblanco en la pelea por el pase a semifinales.

Chivas y Tigres protagonizaron esta noche uno de los encuentros más esperados de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, en un duelo donde estuvo en juego el pase a las semifinales del torneo.

El Rebaño Sagrado recibió a los felinos en el Estadio Akron con la obligación de remontar el marcador global, luego de caer 3-1 en el partido de ida disputado en el Estadio Universitario de Monterrey.

El conjunto rojiblanco buscó aprovechar su condición de local y el apoyo de su afición para darle la vuelta a la eliminatoria, mientras que Tigres intentó hacer valer su experiencia en liguillas y mantener la ventaja obtenida en el primer encuentro.