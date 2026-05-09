Cruz Azul vence 1-0 al Atlas y toma ventaja en la Liguilla del Clausura 2026

Cruz Azul y Atlas se enfrentaron este sábado 9 de mayo en un partido de alta tensión correspondiente a la fase final del Clausura 2026 de la Liga MX, en un encuentro donde ambos clubes buscan mantenerse en la pelea por el campeonato.

Cruz Azul se impone 1-0 al Atlas en el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, encuentro disputado este sábado 9 de mayo de 2026.

El conjunto celeste logró adelantarse en el marcador en un duelo de alta intensidad, donde ambos equipos buscan su pase a la siguiente fase del torneo.

Desde el inicio del encuentro, Cruz Azul mostró mayor control del balón y presión en campo rival, lo que le permitió generar llegadas de peligro que finalmente se reflejaron en el marcador.

La anotación estuvo a cargo de José Paradela en el minuto 32'.