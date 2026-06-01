Doce mundialistas de Qatar 2022 vuelven para defender a México en el Mundial 2026

La lista definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 ya está definida y deja clara la estrategia de Javier Aguirre: respaldarse en futbolistas con recorrido internacional. De los 26 convocados para la Copa del Mundo, 12 jugadores ya vivieron la experiencia de representar al país en Qatar 2022.

Entre los nombres más destacados aparece Guillermo Ochoa, quien está ante la posibilidad de disputar su sexta Copa del Mundo. El histórico guardameta se mantiene como una de las figuras con mayor trayectoria dentro del plantel y aporta liderazgo en un torneo donde la experiencia suele ser determinante.

La zona defensiva también conserva una base consolidada. Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo vuelven a formar parte de una convocatoria mundialista y, además, perfilan como elementos importantes dentro del esquema del estratega mexicano para el torneo que comenzará el próximo 11 de junio.

En el mediocampo, Edson Álvarez, Orbelín Pineda y Luis Romo repiten presencia mundialista. Los tres llegan tras temporadas con distintos niveles de protagonismo, pero mantienen la confianza del cuerpo técnico para asumir un papel relevante en la búsqueda de una destacada actuación del Tricolor.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Luis Chávez. El mediocampista sufrió una grave lesión de ligamentos en 2025 y parecía descartado para la Copa del Mundo. Sin embargo, logró regresar a la actividad durante marzo y convenció a Aguirre de incluirlo en la lista final.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

En ataque también se mantiene parte de la base que estuvo en Qatar. Alexis Vega y Roberto Alvarado llegan con una versión más madura y consolidada, luego de convertirse en piezas importantes dentro de sus respectivos clubes durante los últimos torneos.

Por su parte, Raúl Jiménez afrontará una nueva Copa del Mundo en condiciones muy diferentes a las de 2022. El delantero recuperó protagonismo en el futbol inglés y llega con mejor estado físico, después de una temporada positiva con el Fulham, donde volvió a mostrar la calidad que lo convirtió en uno de los referentes ofensivos de México.

Con esta combinación de experiencia y nuevas incorporaciones, la Selección Mexicana buscará aprovechar el conocimiento acumulado de sus mundialistas para afrontar el reto de jugar una Copa del Mundo en casa y responder a las expectativas de la afición.