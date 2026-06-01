Presidenta Sheinbaum descarta que Trump encabece ofensiva contra México: “Buscamos una buena relación”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno busca mantener una buena relación con Estados Unidos y descartó que Donald Trump encabece directamente la ofensiva que, según dijo, se ha observado en semanas recientes contra México.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 1 de junio, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre las acusaciones que hizo un día antes, durante su discurso en el Monumento a la Revolución, donde habló de posibles intentos de injerencia desde Estados Unidos.

Sheinbaum sostuvo que existe comunicación constante entre ambos gobiernos, tanto a nivel diplomático como en áreas de seguridad. Señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene contacto con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, mientras que el gabinete de seguridad dialoga con sus contrapartes estadounidenses.

Sheinbaum defiende diálogo con Donald Trump

La presidenta aseguró que, pese a diferencias con el gobierno estadounidense, su administración busca coincidencias, especialmente en temas comerciales, migratorios, de seguridad y bienestar para los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Sheinbaum dijo que mantiene comunicación con Donald Trump en un marco de respeto y que, cuando dialogan, ambos expresan sus posturas. De acuerdo con la mandataria, hasta ahora han logrado acuerdos mediante ese canal directo.

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La presidenta insistió en que no cree que Trump esté detrás de las acciones que calificó como injerencistas, sino sectores de la ultraderecha estadounidense que no quieren una buena relación con México por diferencias ideológicas.

Acusa a sectores de ultraderecha de promover tensiones

Sheinbaum señaló que grupos de derecha en Estados Unidos se vinculan con sectores similares en México para impulsar una narrativa contraria a su gobierno. Según la mandataria, estos actores buscan afectar la comunicación entre ambos países y promover campañas en redes sociales.

La presidenta también advirtió sobre el papel de plataformas digitales, algoritmos, cuentas falsas y campañas pagadas para influir en la conversación pública. Por ello, llamó a analizar la información que circula en redes y a discutir el uso de estas plataformas en familias y escuelas.

México quiere buena vecindad, pero sin injerencia

Sheinbaum reiteró que México apuesta por una política de buena vecindad con Estados Unidos, pero aclaró que esa relación debe basarse en el respeto mutuo y en la defensa de la soberanía nacional.

La mandataria comparó la relación bilateral con dos vecinos que pueden convivir y colaborar, pero sin invadir la casa del otro ni decidir sobre sus asuntos internos. En ese sentido, afirmó que su gobierno seguirá actuando por la vía diplomática, informando a la población y defendiendo que en México deciden las y los mexicanos.

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