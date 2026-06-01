Ceremonia de inauguración del Mundial 2026: fecha, hora y dónde verla en vivo

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 está llegando a su fin y millones de aficionados ya esperan el inicio de la máxima fiesta del futbol. Antes de que ruede el balón, el mundo será testigo de una espectacular ceremonia de inauguración que marcará el comienzo oficial de la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

El evento se llevará a cabo el próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, inmueble que volverá a hacer historia al convertirse en la primera sede en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986.

La ceremonia está programada para iniciar alrededor de las 11:30 horas, tiempo del centro de México, aproximadamente una hora y media antes del silbatazo inicial del encuentro entre México y Sudáfrica, selecciones encargadas de abrir oficialmente el torneo.

Además del espectáculo deportivo, los asistentes y televidentes podrán disfrutar de un show especial con presentaciones musicales, expresiones culturales y una producción diseñada para mostrar la identidad de los tres países anfitriones ante millones de espectadores en todo el planeta.

El duelo entre México y Sudáfrica también tendrá un significado especial, ya que revivirá el partido inaugural de la Copa del Mundo de 2010, disputada precisamente en territorio sudafricano, cuando ambas selecciones igualaron 1-1.

Para quienes no puedan asistir al estadio, la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 será transmitida en vivo a través de Las Estrellas, Canal 5, Canal Nu9ve, TUDN y la plataforma ViX, permitiendo que la celebración llegue a cada rincón del país.

Con la inauguración cada vez más cerca, el Estadio Ciudad de México se prepara para convertirse nuevamente en el epicentro del futbol mundial y dar la bienvenida a una edición histórica de la Copa del Mundo.