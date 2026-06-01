CDMX confirma que no habrá clases el día de la inauguración del Mundial 2026

En la Ciudad de México no habrá clases el jueves 11 de junio, fecha en la que se realizará la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026.

La medida aplicará para escuelas de educación básica, de acuerdo con lo confirmado por Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina.

La mandataria local informó que Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, señaló que ese día se suspenderán las actividades escolares en la capital del país.

La decisión ocurre en el contexto de los preparativos para el arranque del torneo internacional, que tendrá a la Ciudad de México como una de sus sedes principales.

¿Por qué no habrá clases en CDMX el 11 de junio?

La suspensión de clases está relacionada con la inauguración del Mundial 2026, evento que concentrará actividades deportivas, logísticas y de movilidad en la capital.

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Aunque no se detallaron más medidas, se prevé que la ciudad registre un aumento en la circulación de visitantes, aficionados y operativos especiales.

La fecha coincide con uno de los eventos deportivos más esperados del año, por lo que las autoridades buscan facilitar la organización y reducir posibles afectaciones para estudiantes, familias y personal educativo.

¿A qué estudiantes aplica la suspensión de clases?

De acuerdo con lo informado por Clara Brugada, la suspensión aplicará para escuelas de educación básica en la Ciudad de México. Esto incluye planteles de preescolar, primaria y secundaria.

Hasta el momento, no se ha precisado si la medida alcanzará a otros niveles educativos, por lo que se recomienda a madres, padres de familia y tutores mantenerse atentos a los avisos oficiales de cada plantel y de la Secretaría de Educación Pública.

En Vivo | Acompáñame a la conferencia de prensa: Casa Ciudad de México International Media Center https://t.co/jmqtWEbxtA — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 1, 2026

Mundial 2026 impactará movilidad en la capital

La inauguración del Mundial 2026 colocará a la Ciudad de México en el centro de la atención internacional. Por ello, se espera que en los días previos y durante el evento haya ajustes de movilidad, operativos de seguridad y mayor afluencia en zonas estratégicas.

La suspensión de clases forma parte de las decisiones tomadas para atender la jornada inaugural y facilitar el desarrollo de las actividades vinculadas al torneo.

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