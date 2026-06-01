¿Quién decide los nombres de los huracanes y cuáles amenazan a Campeche esta temporada 2026?

Este lunes comenzó oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico (del 1 de junio al 30 de noviembre), y en Campeche ya se sienten los primeros efectos con lluvias fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas.

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM), a través de su Comité de Huracanes de la Asociación Regional IV (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe), es la responsable de establecer y actualizar las listas oficiales de nombres de ciclones tropicales. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU. asigna los nombres cuando un sistema alcanza fuerza de tormenta tropical. En México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua se encarga del monitoreo, pronósticos y alertas, pero no de la nominación.

¿Cómo se escogen los nombres?

Los nombres se seleccionan con años de anticipación bajo criterios específicos:

Deben ser fáciles de pronunciar y recordar en varios idiomas, cortos y sin duplicidades.

Se alternan entre nombres masculinos y femeninos.

Se excluyen las letras Q, U, X, Y y Z debido a que existen pocos nombres comunes que empiecen con ellas.

debido a que existen pocos nombres comunes que empiecen con ellas. Existen seis listas rotativas para el Atlántico (y similares para el Pacífico). Cada lista contiene 21 nombres.

Agosto, septiembre y octubre los meses de mayor riesgo para la Península de Yucatán.

¿Cómo se rotan y reutilizan?

Las listas se rotan cada seis años. La lista que se usa en 2026 es la misma que se utilizó en 2020 (con ajustes por retiros). Por ello, en 2032 volverá a usarse esta misma secuencia, salvo que algún nombre sea retirado en el camino.

¿Cuándo se desechan o retiran los nombres?

Un nombre se retira permanentemente de las listas cuando el huracán o tormenta causa daños extremos o gran pérdida de vidas. En estos casos, el país más afectado solicita el retiro al Comité de Huracanes de la OMM, y este se reemplaza por otro nombre que empiece con la misma letra.

Ejemplo reciente: El nombre de Laura fue retirado y reemplazado por Leah en la lista de este 2026. Otros nombres retirados históricamente incluyen a Katrina, María, Irma, Eta, Iota y Otis, entre muchos más.

Listas oficiales de ciclones para 2026

Océano Atlántico

Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky, Wilfred.

Océano Pacífico Nororiental

Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda, Zeke.

¿Cuáles podrían afectar a Campeche?

El estado de Campeche está principalmente expuesto a los sistemas del Atlántico que se formen o ingresen al Caribe occidental y al Golfo de México. Los fenómenos del Pacífico rara vez impactan de manera directa, aportando únicamente humedad indirecta en algunos casos.

Seprocicam atiende emergencia por lluvias en Alfredo V. Bonfil, Campeche

Para este año, se pronostica una temporada moderada o por debajo del promedio (entre 11 y 15 sistemas en el Atlántico). No obstante, cabe recordar que los meses de mayor riesgo para la Península de Yucatán son agosto, septiembre y octubre.

Recomendaciones para la población campechana:

Seguir únicamente información oficial del SMN, Conagua y Protección Civil .

. Limpiar drenes, revisar techos y desagües desde ahora.

Preparar una mochila de emergencia (agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, medicamentos y documentos importantes).

(agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, medicamentos y documentos importantes). Evitar zonas bajas e inundables.

Aunque la temporada no se anticipa extremadamente activa, la prevención es fundamental. ¡Un solo sistema que toque tierra es suficiente para cambiar el panorama!

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JGH