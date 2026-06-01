Inauguración del Mundial 2026: ¿quiénes podrían descansar y quiénes deberán trabajar?

La cuenta regresiva para el arranque del Mundial 2026 ya comenzó y, junto con la expectativa por el partido inaugural entre México y Sudáfrica, surgió una pregunta entre miles de trabajadores: ¿el próximo 11 de junio será considerado un día de descanso obligatorio? La respuesta, hasta ahora, es no.

La duda tomó fuerza después de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, planteara la posibilidad de impulsar medidas especiales para facilitar la movilidad durante la inauguración de la Copa del Mundo, además de promover la participación ciudadana en las actividades relacionadas con el evento.

Sin embargo, el 11 de junio no aparece dentro de los días de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esto significa que, de momento, las empresas no están obligadas a suspender labores ni a otorgar el día libre a sus trabajadores por la celebración del encuentro inaugural.

Los principales beneficiarios de una eventual suspensión de actividades podrían ser algunos empleados de dependencias públicas o de ciertas instituciones gubernamentales de la Ciudad de México, siempre y cuando las autoridades correspondientes emitan disposiciones especiales para esa fecha.

Por el contrario, quienes laboran en el sector privado, así como en comercios, restaurantes, establecimientos de servicios y empresas que mantengan operaciones normales, deberán presentarse a trabajar salvo que sus empleadores decidan otorgar permisos o ajustes de horario de manera voluntaria.

Actualmente, los únicos días de descanso obligatorio contemplados para la segunda mitad de 2026 son el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración de la Revolución Mexicana, el 25 de diciembre y las fechas que determinen las autoridades electorales cuando se celebren comicios oficiales.

El interés por un posible feriado se debe a que el partido inaugural del Mundial 2026 se disputará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde la Selección Mexicana abrirá su participación enfrentando a Sudáfrica ante miles de aficionados.

Aunque el torneo representa uno de los acontecimientos deportivos más importantes en la historia reciente del país, por ahora no existe ninguna disposición federal que convierta esa fecha en un descanso obligatorio. Por ello, trabajadores y empresas deberán mantenerse atentos a cualquier anuncio oficial que pueda surgir en los próximos días.