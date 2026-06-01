¿Los huracanes con nombre de mujer son más poderosos y destructivos? Aquí te contamos la verdad

La temporada de huracanes inició oficialmente en nuestro país, por lo que estados como Yucatán, Quintana Roo, Campeche, entre otros, deben estar preparados ante cualquier contingencia y mantenerse informados sobre el desarrollo de estos fenómenos meteorológicos.

Como cada año, los nombres de los huracanes comenzarán a darse a conocer conforme vayan formándose estos meteoros, que en ocasiones tocan tierra con menos fuerza de la que tenían cuando se formaron y, por desgracias, en otros casos alcanza la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Ante este escenario, es muy importante que la población descubra por qué los huracanes que llevan un nombre femenino son más letales, poderosos y destructivos.

De acuerdo con un estudio realizado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences en Estados Unidos, durante más de seis décadas, concluyó que los huracanes con nombres femeninos provocaron mayores daños y muertes a su paso.

Desde 1950 a 2012, periodo que comprende el estudio, se investigaron los huracanes que impactaron territorio estadounidense y en todos los casos, los fenómenos meteorológicos con nombres de mujeres fueron de mayor impacto y destrucción, que los bautizados con nombres masculinos.

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Pero los resultados del estudio revelaron la razón por la que se ha dado esto a través de los años, y no tiene que ver con los huracanes como tal, sino cómo las personas perciben los fenómenos cuando son nombrados de una u otra forma.

El estudió arrojó que las personas al saber que un huracán con nombre femenino se forma y tocará tierra, no se alertan de la misma manera que cuando uno "masculino" se dirige a su ubicación.

Según los científicos, los nombres femeninos son asociados a características como calidez, amabilidad, cuidado y menor agresividad, mientras que los masculinos son relacionados con peligro, agresividad y fuerza.

Por esta razón es que los huracanes con nombres femeninos suelen causar más destrozos y muertes, porque la población no los percibe tan peligroso como su contraparte masculina.

Es importante que la comunicación e información se refuerce cada vez más cuando hay huracanes, para que la población tenga muy claro los riesgos, peligros y posibles consecuencias de estos en su ubicación, sin importar el nombre con el que hayan sido bautizados, pues el impacto cuando tocan tierra puede ser devastador por no haber tenido una buena prevención.