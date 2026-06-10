Autobús de República Checa se queda atorado y obliga a jugadores a caminar en Zapopan

La preparación de la Selección de República Checa rumbo al Mundial 2026 vivió un momento inesperado en Zapopan, luego de que uno de los autobuses del equipo quedara atorado en el acceso al complejo donde realizaría su entrenamiento, generando complicaciones viales durante varios minutos.

El incidente ocurrió cuando la unidad intentaba ingresar a las instalaciones deportivas. Debido a las dimensiones del vehículo y las condiciones del acceso, el autobús quedó bloqueado en la entrada, impidiendo la circulación normal de otros vehículos y provocando un importante congestionamiento en la zona.

La situación afectó el tránsito durante cerca de una hora, mientras personal de apoyo y autoridades trabajaban para liberar el paso y permitir el ingreso de la delegación europea al centro de entrenamiento.

Ante el retraso provocado por el percance, varios integrantes de la selección checa tuvieron que descender de las unidades y recorrer a pie parte del trayecto para llegar a tiempo a la práctica programada.

El incidente no terminó ahí. De acuerdo con reportes locales, el conductor de uno de los autobuses también golpeó una luminaria ubicada dentro del complejo, causando daños materiales al mobiliario urbano.

Afortunadamente, el vehículo involucrado circulaba sin futbolistas a bordo al momento del impacto, por lo que no se registraron personas lesionadas ni riesgos para los integrantes del equipo.

Aunque el episodio generó momentos de tensión y curiosidad entre aficionados y residentes de la zona, todo quedó en daños materiales y retrasos logísticos, sin afectar el estado físico ni la preparación de los jugadores.

La República Checa, que comparte grupo con México, Corea del Sur y Sudáfrica, continúa con sus entrenamientos de cara a su debut en la Copa del Mundo, aunque esta vez su llegada al campo de práctica terminó convirtiéndose en una anécdota inesperada antes del arranque del torneo.