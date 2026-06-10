Baños públicos inteligentes en CDMX: dónde están y cómo utilizarlos durante el Mundial 2026

La Ciudad de México ya cuenta con los primeros baños públicos inteligentes, una nueva infraestructura urbana que busca ofrecer espacios más limpios, seguros y modernos para habitantes y visitantes, especialmente de cara al Mundial 2026.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la inauguración de los primeros siete módulos de un proyecto que contempla la instalación de 26 sanitarios inteligentes en distintos puntos estratégicos de la capital.

Los nuevos baños destacan por incorporar tecnología de limpieza automática, sistemas de ahorro de agua, iluminación inteligente, sensores y condiciones de accesibilidad universal para personas con discapacidad.

A simple vista, los módulos pueden identificarse por su diseño metálico y la imagen institucional del Gobierno capitalino, decorada con figuras coloridas como ajolotes, corazones y otros elementos representativos de la ciudad.

De acuerdo con Carlos Mackinlay, director general de Servicios Metropolitanos (Servimet), cada usuario dispondrá de un máximo de nueve minutos para utilizar las instalaciones. Una vez transcurrido ese tiempo, una alerta sonora indicará que debe abandonar el espacio.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es que, al concluir cada uso, el sistema realiza automáticamente una limpieza de la taza sanitaria, garantizando mejores condiciones de higiene para la siguiente persona.

Además, después de atender a cinco usuarios, el módulo activa un proceso más amplio de sanitización que incluye distintas áreas del sanitario. Paralelamente, personal especializado realizará recorridos constantes para reabastecer insumos como papel higiénico y jabón.

Las autoridades señalaron que estos espacios buscan atender una necesidad histórica de la ciudad, ofreciendo una alternativa digna para residentes, trabajadores, turistas y asistentes a eventos masivos que se desarrollarán en la capital durante los próximos meses.

La instalación de estos baños públicos inteligentes forma parte de una estrategia de modernización urbana que busca mejorar los servicios públicos y fortalecer la infraestructura de la ciudad ante la llegada de millones de visitantes durante el Mundial de Futbol 2026.

Con tecnología automatizada y procesos permanentes de mantenimiento, la Ciudad de México apuesta por transformar la experiencia de los usuarios en espacios públicos y elevar los estándares de higiene en uno de los servicios más demandados por la población.