Selección de Uruguay de fútbol llega al aeropuerto de Cancún

La selección uruguaya de fútbol llegó esta mañana al Aeropuerto Internacional de Cancún, procedente de Montevideo,Uruguay, en un avión charter.

La aeronave que trasladó a los selectivos uruguayos arribo a la terminal aérea privada AFBO, del Aeropuerto Internacional de Cancún a las 8 de la mañana de este miércoles.

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Lugar dónde los dirigidos por Marcelo Bielsa abordaron tres autobuses que los llevaría a las instalaciones de su hotel sede en la Riviera Maya.

Cabe destacar, que elementos de la Guardia Nacional montaron un magno operativo para dar seguridad al selectivo uruguayo a su llegada a Cancún.