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Selección de Uruguay de fútbol llega al aeropuerto de Cancún

El equipo aterrizó en la terminal aérea privada AFBO, del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Rafael García

Por Rafael García

10 de jun de 2026

1 min

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Selección de Uruguay de fútbol llega al aeropuerto de Cancún
Selección de Uruguay de fútbol llega al aeropuerto de Cancún / Especial

La selección uruguaya de fútbol llegó esta mañana al Aeropuerto Internacional de Cancún, procedente de Montevideo,Uruguay, en un avión charter.

La aeronave que trasladó a los selectivos uruguayos arribo a la terminal aérea privada AFBO, del Aeropuerto Internacional de Cancún a las 8 de la mañana de este miércoles.

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Cabe destacar, que elementos de la Guardia Nacional montaron un magno operativo para dar seguridad al selectivo uruguayo a su llegada a Cancún.

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