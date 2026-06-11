Inauguración del Mundial 2026 EN VIVO: Shakira, Alejandro Fernández y Belinda encabezan el espectáculo

La cuenta regresiva llegó a su fin. Este jueves 11 de junio, México se convertirá en el centro de atención del planeta con la ceremonia inaugural del Mundial 2026, un evento que combinará música, cultura y futbol en el renovado Estadio Ciudad de México.
Antes de que ruede el balón en el duelo entre México y Sudáfrica, millones de aficionados serán testigos de un espectáculo diseñado para celebrar el inicio de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.
La gran figura del espectáculo será Shakira, quien volverá a formar parte de la historia mundialista con una presentación especial. La artista colombiana compartirá escenario con importantes exponentes de la música internacional y latinoamericana en una ceremonia que busca reflejar la diversidad cultural del torneo.
Junto a ella también estarán presentes Burna Boy, J Balvin, Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules, Maná y Lila Downs, quienes aportarán distintos estilos musicales para dar forma a una de las inauguraciones más ambiciosas en la historia de los Mundiales.
SIGUE LOS DETALLES EN VIVO DE LA INAUGURACIÓN
Apartir de las 8:00 horas se abrieron las puertas del estadio
Parte de la cultura prehispánica de México se hace presente
Así luce las inmediaciones de estadio CDMX