Inauguración del Mundial 2026 EN VIVO: Shakira, Alejandro Fernández y Belinda encabezan el espectáculo

La cuenta regresiva llegó a su fin. Este jueves 11 de junio, México se convertirá en el centro de atención del planeta con la ceremonia inaugural del Mundial 2026, un evento que combinará música, cultura y futbol en el renovado Estadio Ciudad de México.

Antes de que ruede el balón en el duelo entre México y Sudáfrica, millones de aficionados serán testigos de un espectáculo diseñado para celebrar el inicio de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

La gran figura del espectáculo será Shakira, quien volverá a formar parte de la historia mundialista con una presentación especial. La artista colombiana compartirá escenario con importantes exponentes de la música internacional y latinoamericana en una ceremonia que busca reflejar la diversidad cultural del torneo.

Junto a ella también estarán presentes Burna Boy, J Balvin, Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules, Maná y Lila Downs, quienes aportarán distintos estilos musicales para dar forma a una de las inauguraciones más ambiciosas en la historia de los Mundiales.

SIGUE LOS DETALLES EN VIVO DE LA INAUGURACIÓN

Apartir de las 8:00 horas se abrieron las puertas del estadio

Minutos después de las 8:00 am abren las puertas del Estadio Ciudad de México.



Más de 80 mil aficionados estarán presentes en la inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.



📹: @elrogerqro #SomosLocales pic.twitter.com/OSAgsqAzDR — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 11, 2026

Parte de la cultura prehispánica de México se hace presente

Así luce las inmediaciones de estadio CDMX