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Inauguración del Mundial 2026 EN VIVO: Shakira, Alejandro Fernández y Belinda encabezan el espectáculo

Alejandro Fernández, Belinda, Maná y Los Ángeles Azules forman parte del espectáculo previo al debut de México ante Sudáfrica.

Ana García

Por Ana García

11 de jun de 2026

1 min

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No te pierdas la ceremonia de inauguración previo al duelo de México
No te pierdas la ceremonia de inauguración previo al duelo de México

La cuenta regresiva llegó a su fin. Este jueves 11 de junio, México se convertirá en el centro de atención del planeta con la ceremonia inaugural del Mundial 2026, un evento que combinará música, cultura y futbol en el renovado Estadio Ciudad de México.

Antes de que ruede el balón en el duelo entre México y Sudáfrica, millones de aficionados serán testigos de un espectáculo diseñado para celebrar el inicio de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

La gran figura del espectáculo será Shakira, quien volverá a formar parte de la historia mundialista con una presentación especial. La artista colombiana compartirá escenario con importantes exponentes de la música internacional y latinoamericana en una ceremonia que busca reflejar la diversidad cultural del torneo.

Junto a ella también estarán presentes Burna Boy, J Balvin, Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules, Maná y Lila Downs, quienes aportarán distintos estilos musicales para dar forma a una de las inauguraciones más ambiciosas en la historia de los Mundiales.

SIGUE LOS DETALLES EN VIVO DE LA INAUGURACIÓN

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