Sólo 1 de cada 10 gasolineras vende Magna a $24 pesos; Quintana Roo, entre los estados más caros

Quintana Roo es la entidad con el menor cumplimiento del país en los acuerdos voluntarios impulsados por el Gobierno federal para mantener el precio de la gasolina regular y el diésel dentro de los niveles establecidos revela un análisis de PetroIntelligence.

De las 276 estaciones de servicio con permisos vigentes, apenas el 10% comercializa gasolina regular en el precio objetivo de 24 pesos por litro, mientras que solo el 3 por ciento vende diésel en el monto pactado de 27 por litro.

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Por cuarta semana consecutiva, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhibió a una estación en Cancún con el precio más elevado de gasolina Magna, de 25.39 pesos por litro, ubicada en la Región 100. Consumidores señalaron que regularmente acuden a los establecimientos más cercanos a sus domicilios.

“Terminamos pagando de más siempre y ya no hay dinero que alcance para llenar el tanque”, dijo Ignacio Morales, habitante de la Supermanzana 24.

Flor López aseguró que, además del alto costo del combustible, ha detectado que en algunos establecimientos no despachan los litros completos. “Ni para denunciar ante la Profeco; no hacen nada”, afirmó.

La falta de terminales de almacenamiento en carece el traslado de combustibles / Liza Vera

El estudio de PetroIntelligence indica que las entidades más alejadas de la infraestructura de almacenamiento y distribución de combustibles también presentan los menores niveles de cumplimiento de los acuerdos voluntarios promovidos por el Gobierno federal para mantener los precios de la gasolina regular y el diésel dentro de los rangos establecidos.

Además de Quintana Roo, Baja California Sur registra el segundo menor cumplimiento. De sus 198 estaciones con permisos vigentes, solo el 31% respeta el precio objetivo de la gasolina regular y apenas el 13 acata el acuerdo para el diésel.

A nivel nacional, el panorama es diferente. De las 14 mil 322 estaciones de servicio con permisos vigentes y en operación, el 88% cumple con el precio objetivo de la gasolina regular y el 83 hace lo propio con el diésel, según el reporte.

Alejandro Montúfar, director general de la consultora, explicó que la principal causa del bajo cumplimiento en entidades como Quintana Roo y Baja California Sur es la falta de infraestructura logística.

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“Los menores porcentajes están en las zonas más alejadas y donde no hay terminales o la infraestructura no es suficiente”, explicó.

Señaló que Quintana Roo carece de terminales de almacenamiento de Pemex, por lo que el combustible debe trasladarse desde Yucatán, lo que incrementa el costo del transporte.

“Esto influye en los precios de mayoreo y eleva el flete. A Quintana Roo tienen que enviarlo desde Yucatán, y ahí debe haber otras condiciones (para tener bajo cumplimiento), pero al final es muy claro que depende de la distribución, que suma un costo adicional”, añadió