Usuarios del transporte Ko’ox denuncian ‘cráteres' en paraderos de Campeche tras las lluvias

Ante la formación de grandes baches que incluso han dejado al descubierto tuberías del servicio de agua potable, usuarios de los paraderos de Kalá, Ciudad Concordia y Ex Hacienda solicitaron la intervención del Ayuntamiento.

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Esto debido a que los pequeños huecos se convirtieron en cráteres por el impacto de las recientes lluvias y tormentas que han azotado a la capital campechana durante las últimas dos semanas.

Como ocurre en el paradero del Ko’ox, ubicado en el cruce de la avenida Concordia, entre Circuito Pablo García Norte y Baja Velocidad, donde incluso la rampa para personas con discapacidad, frente a una conocida farmacia, desapareció tras abrirse un enorme socavón que dejó expuestas las tuberías de suministro de agua de varios comercios.

“El hueco cada vez se hace más grande y afecta, sobre todo, a las personas de la tercera edad y con discapacidad que llegan al paradero, así como a los camiones del Ko’ox, cuyos choferes no pueden orillarse. Esto sucede porque las autoridades del Ayuntamiento de Campeche no envían personal para tapar los enormes baches”, manifestó Gabriel Madero, vecino del sector.

La misma situación se presenta en los paraderos de la avenida Humberto Lanz Cárdenas, en la unidad habitacional Ex Hacienda Kalá, a la altura de las facultades de Ciencias Químico Biológicas y de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche UAC.

“Ya se lo hemos reportado a las autoridades del municipio para que manden a bachear, sobre todo en las áreas de los paraderos, porque también se dañan los vehículos que transitan por la zona, como los de los maestros y estudiantes”, comentó Braulio Barrera, alumno de la facultad.

Mientras las autoridades tardan en atender las demandas ciudadanas, los baches se multiplican en gran parte de la ciudad, no sólo en avenidas y paraderos, sino también en calles de fraccionamientos, colonias y unidades habitacionales.

En la unidad habitacional Siglo XXI, los baches se han incrementado en la intersección de la avenida principal con las calles Cuarta y Segunda, ante la falta de obras de repavimentación que desde hace años demandan los habitantes de ese sector.

En las colonias Tepeyac y San Rafael, vecinos denunciaron desde la semana pasada la formación de zanjas en varias calles.

JGH