Discusión por accidente casi termina en golpes en el mercado principal de Campeche

Un conato de pelea estuvo a punto de registrarse en las inmediaciones del mercado Pedro Sáinz, luego de un hecho de tránsito entre el conductor de un automóvil y un motociclista, situación que generó la movilización de elementos de la Policía Estatal.

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Los hechos ocurrieron cuando el conductor de un automóvil realizó una maniobra en reversa y presuntamente impactó a un motociclista. Tras reclamarle por lo ocurrido, el automovilista habría adoptado una actitud agresiva e intentado retirarse del lugar.

Para evitar que escapara, el motociclista se colocó frente al vehículo; sin embargo, el conductor aceleró y estuvo a punto de atropellarlo, lo que provocó la intervención de personas que se encontraban en la zona.

Ante la discusión, que estuvo a punto de terminar en una riña, testigos solicitaron el apoyo de las autoridades. Minutos después, una patrulla de la Policía Estatal arribó al sitio para controlar la situación. Finalmente, ambas partes dialogaron y llegaron a un acuerdo en el lugar, por lo que el incidente no pasó a mayores.

JGH